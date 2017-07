Vor etwa zwei Jahren kam Tunnelbohrer Giulia in die Fächerstadt, um den Stadtbahntunnel unter der Kaiserstraße zu bauen. Jetzt kommt ein neues, riesiges Baugerät unter Karlsruhes Straßen zum Einsatz. Ein sogenannter "Schalwagen" wird in den kommenden Wochen den Tunnel unter der Karl-Friedrich-Straße ausbauen.

17 Lastwagen sind nötig, um das neuste "Ungetüm" für den Karlsruher Untergrund in die Fächerstadt zu bringen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Schalwagen. "Der Schalwagen ist - ähnlich wie die jetzt bereits zur Betonage der Haltestellenwände eingesetzten Schalsätze - eine vormontierte Schalung, die im Unterschied zu den Schalsätzen aber die Form des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße hat", erklärt Achim Winkel, Pressesprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) gegenüber ka-news.

Auf Schienen Stück für Stück Richtung Süden

Konkret heißt das: Der Wagen fährt auf Schienen durch den Tunnel, der bereits mit Spritzbeton eine vorläufige Wand bekommen hat. Während der Fahrt platziert er in der ovalen Tunnelröhre vorgefertigte Schalungen und bringt anschließend Beton in den Zwischenraum zwischen Schalung und der vorläufigen Spritzbetonwand auf. Der Schalwagen arbeitet nicht mit vorgefertigten Tübbingen aus Stahlbeton, wie sie beim Tunnelbau unter der Kaiserstraße eingesetzt wurden, sondern gießt Beton in bewehrte Abschnitte.

"Das geschieht in einzelnen Abschnitten. Die 'Nahtstellen' zwischen den Abschnitten sind so konstruiert, dass der bei der Betonage nahezu rundum 'stehende', aber zunächst ja noch flüssige Beton nicht seitlich herauslaufen kann. Dann härtet der Beton aus, und der Schalwagen wird zum nächsten Abschnitt vorgefahren", beschreibt Winkel das Vorgehen weiter.

Ein direkter Größenvergleich zwischen dem Schalwagen und Tunnelbohrer Gulia sei schwierig. Immerhin hat der Bohrer einen runden Tunnel gefertigt, der Schalwagen baut eine ovale Form. "Zudem weitet sich der Tunnel in der Karl-Friedrich-Straße im nördlichen Teil ja von zwei Gleisen auf drei Gleise auf - da wird der Querschnitt natürlich größer", so der Kasig-Sprecher. Der Schalwagen kann das ausgleichen, indem einzelne Elemente entnommen werden können und das Baugerät so schmaler wird - passend zur Form des Tunnels.

Ein Vergleich der beiden Geräte gestaltet sich darüber hinaus schwierig, weil die beiden Geräte für unterschiedliche Aufgaben gebaut wurden: Immerhin war Gulia nicht nur für die Herstellung der Röhre, sondern auch zum Vortrieb, Druckaufbau vor Schneidrad, Transport abgebautes Material, Transport Tübbinge und weiteres zuständig.

Ab Juli arbeitet der Schwalwagen unter Karlsruhes Straßen

Seit Ende Juni wird der Schalwagen in Einzelteilen nach Karlsruhe geliefert. Ab Mitte Juli sollen die Aufbauarbeiten dann abgeschlossen sein. Dann beginnt er direkt südlich des Marktplatzes mit seiner Arbeit, um dann voraussichtlich Ende Oktober den Tunnel unter der Karl-Friedrich-Straße komplett betoniert zu haben.

Und dann? "Er wird zerlegt und geht in Einzelteilen wieder zurück an den Hersteller. Teile davon werden - ähnlich wie bei der Tunnelvortriebsmaschine Gulia, dann wieder bei anderen Projekten eingesetzt werden", so der Kasig-Pressesprecher weiter. Was genau der Einsatz dieser Maschine kostet, möchte Winkel nicht sagen, das sei "alleinige Angelegenheit der Arge Stadtbahntunnel". Er beruhigt aber: Die Kosten seien bereits in den Baukosten der Kombilösung enthalten. Was dem neuen Riesen-Gerät allerdings noch fehlt, ist ein griffiger Name. Den soll er im Vergleich zu Tunnelbohrer Giulia aber auch nicht erhalten, meint Winkel.