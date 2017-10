In ihrem wöchentlichen Baustellenbericht informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) über alle Fortschritte an den Baustellen der Kombilösung. So gibt es Fortschritte im ober- und unterirdischen Bereich der Karl-Friedrich Straße. Auch am Gleisdreieck geht es voran.

Im Tunnel unter der Karl-Friedrich-Straße ist die Luft raus, genauer: Die monatelange Phase, in der mit Druckluft dafür gesorgt wurde, dass das Grundwasser durch die ihm entgegengesetzte Druckluft "vertrieben" wurde, geht dem Ende entgegen. Die letzte Betonage der Tunnelschale fand am 18. Oktober statt. Damit ist die Innenröhre des Tunnels gegen das Grundwasser abgedichtet und die Druckluft wird nicht mehr benötigt. Deshalb werden in den kommenden Wochen auch die Einrichtungen, die für den Druckluftvortrieb benötigt wurden, im Nordkopf der künftigen unterirdischen Haltestelle Ettlinger Tor abgebaut werden.

Auch im oberirdischen Teil der Karl-Friedrich-Straße laufen Bauarbeiten, die auf die nahende Fertigstellung des darunter liegenden 250 Meter langen Tunnels zurückzuführen sind: An der Nahtstelle Karl-Friedrich-Straße mit Hebelstraße und Marktplatz ist ein Baufeld eingerichtet worden, von dem aus die Sicherung des Landgrabens entfernt wird.

Der große Abwasserkanal musste vor dem Tunnelbau unter anderem mit einer Innenschale aus Kunststoff sowie mit stabilisierenden Aufschüttungen gegen ein Durchbrechen nach unten abgesichert werden – der Tunnel liegt nur 80 Zentimeter unter dem Landgraben. Diese Sicherungen können nun abgebaut werden.

Eine weitere rein oberirdische Aktivität ist auf der Südachse des künftigen Stadtbahntunnels zu sehen: In der Kaiserstraße auf Höhe Marktplatz laufen die Arbeiten zur Beseitigung der letzten oberirdischen Verschwenkung der Gleise: Anschließend an die oberirdische Haltestelle Marktplatz/Kaiserstraße wird ein Hohlraum verfüllt, der sich unter einem provisorischen Deckel aus Stahlträgern mit aufgelegten Betonplatten im östlichen Teil des Gleisdreiecks befindet. Nachdem der endgültige Deckel des Gleisdreiecks fertiggestellt ist, wird das Provisorium nun komplett beseitigt.

Fahrgastzugänge werden betoniert

Weil darüber hinaus auch noch Fahrgastzugänge – eine Treppe und ein Aufzugsschacht - für die Haltestellen Marktplatz und Lammstraße freigelegt und betoniert werden, wird in den Herbstferien und über die beiden Feiertage hinweg bis zum 6. November frühmorgens der Schienenverkehr in der Kaiserstraße zwischen Europaplatz und Kronenplatz gesperrt, um die Gleise wieder in die Mittenlage der Kaiserstraße zu verlegen.

Bei den unterirdischen Arbeiten in den Haltestellen werden neben vereinzelten Außenwänden vor allem noch Innenwände und auch Treppenläufe betoniert. Unter dem Europaplatz im östlichen Bereich steht zudem auch weiterhin der Abbruch der Primärstützen, die bisher den Haltestellendeckel mitgetragen haben, sowie die Betonage der mit dem Abbruch entstandenen Gruben in der Sohle und der Bau des Treppenzugangs Südost auf dem Bauprogramm. In der Haltestelle Lammstraße werden Innenwände und ebenfalls Treppenläufe betoniert. Im Gleisdreieck, in den Haltestellen Marktplatz und Kronenplatz wachsen die Zwischendecken für die Verteilung der Fahrgäste auf die von ihnen angesteuerten Bahnsteige mit jedem Betonageabschnitt.

Entgültige Stationswände werden fertiggestellt

In der Haltestelle Durlacher Tor entstehen nicht nur die Bahnsteigoberflächen, die Maurer arbeiten laut Kasig auch an den Betriebsräumen für die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). An der Oberfläche, bei der Haltestelle Durlacher Tor, wird die künftige Gleiskreuzung an der Nahtstelle zwischen Durlacher Tor und dem Beginn der Kaiserstraße eingebaut. Weiße Baucontainer sollen beim Innenausbau des Stadtbahntunnels als Baubüros dienen.

Im Nordkopf der Haltestelle Ettlinger Tor werden parallel zum beginnenden Rückbau der Drucklufteinrichtung für den Tunnel Karl-Friedrich-Straße die endgültigen Stationswände hergestellt. Im Südkopf der Haltestelle Ettlinger Tor sind die Arbeiter wie in den Haltestellen entlang der Achse Kaiserstraße mit der Herstellung der Innenwände und der Zwischendecke noch bis Ende diesen Monats beschäftigt. In den beiden Tunnelröhrenabschnitten zwischen den Haltestellen Europaplatz und Lammstraße und zwischen dem Gleisdreieck und der Haltestelle Kronenplatz sowie im Tunnelabschnitt zwischen den Haltestellen Ettlinger Tor und Kongresszentrum werden die Randwege mit den integrierten Leerrohren für die Elektrokabel für die Zug- und Sicherheitstechnik gebaut.

Weichgelsohle soll Baugrube abdichten

In der Ettlinger Straße gehen die Arbeiten an der Oberfläche für den Endzustand von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen weiter – bis Jahresende sollen diese Arbeiten beendet sein. In der Kriegsstraße arbeitet sich nach wie vor der Schlitzwandgreifer auf dem Baufeld O1 in der Ludwig-Erhard-Allee in die Tiefe, um die in diesem Bereich bis zu 18 Meter tiefen Schlitze zu graben, in die Spundwände zum Abdichten der Baugrube eingestellt werden.

In den Baufeldern O3 und O4 zwischen Fritz-Erler-Straße und Ettlinger Tor, ist die Verschwenkung der Autofahrbahnen erfolgt, um die freigewordenen Bereiche der Fahrbahn für den Autoverkehr während der Bauzeit des Straßentunnels in diesem Bereich herstellen zu können. Im Baufeld W2 zwischen Lammstraße und Ritterstraße wird die Weichgelsohle hergestellt, die die Baugrube nach unten abdichtet. Das Erdreich wird hier bis zur obersten Lage der Anker ausgehoben. In den Bereichen, in denen das schon geschehen ist, erfolgt die Rückverankerung der Spundwände.