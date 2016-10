Kombi-News: Schluss mit Brücken-Provisorien in der Ettlinger Straße

In der Haltestelle Kronenplatz ist der Erdaushub bereits im untersten Bereich der Tübbinge angekommen, die teilweise in die endgültige Sohle integriert werden.

Anzeige

Nach dem Abbau der Autobrücke sollen in den darauf folgenden Tagen die Brückenfundamente ebenfalls entfernt, die Schlitzwände gekürzt und die Baugrube mit Erdreich aufgefüllt werden, damit die Straßenbauer die endgültige Fahrbahn herstellen können.

Neue Umleitung für Autofahrer

Ab 29. Oktober verschwinde dann das zweite Brückenprovisorium, auf dem derzeit noch die Straßenbahnen in der Baumeister- und Hermann-Billing-Straße bei ihrem Weg über die Ettlinger Straße unterwegs sind, kündigt die Kasig an. Auch diese Stahlkonstruktion werde dann durch den Unterbau ersetzt, der auf dem Deckel des Bahntunnels aufgebaut werde.

Schon jetzt habe auf der Ostseite der Ettlinger Straße zwischen Baumeister- und der Einmündung der Finterstraße nach dem Ziehen der Spundwände der Straßenbau begonnen. Der Straßenverkehr wird laut Pressemeldung in der Bauphase direkt auf der Kreuzung der Ettlinger Straße / Baumeister- und Hermann-Billing-Straße über die Finterstraße umgeleitet – Autofahrer von Süden oder von Osten können an der Einmündung der Finterstraße in die Ettlinger Straße diese queren und nach kurzer Fahrt in Richtung Süden in die Hermann-Billing-Straße einbiegen.

Betonarbeiten am Südabzweig laufen

Im Südabzweig werden parallel zu den oberirdischen Aktivitäten nach wie vor noch für die in offener Bauweise herzustellenden Tunnelabschnitte Wände gebaut, Decken betoniert und diese dann später mit Erde überschüttet, um die bis zum Herbst 2017 abzuschließenden Oberflächenarbeiten in der Ettlinger Straße beginnen zu können.

Auch im Bereich der Rampe in Höhe der Augartenstraße entstehen Wände, teilt die Kasig weiter mit: "Zug um Zug werden im Südabzweig auch die Stationswände in der Haltestelle Marktplatz betoniert, ebenso auch im Südkopf Ettlinger Tor und im Kongresszentrum."

Im Kombibauwerk sind die Arbeiter, heißt es weiter, mit der Herstellung der Wände, die den Autotunnel Kriegsstraße vom Stadtbahntunnel trennen, beschäftigt, nachdem die Stahlbetondecke zwischen dem oben liegenden Autotunnel und dem darunter liegenden Stadtbahntunnel betoniert worden ist.

Was tut sich auf der West-Ost-Achse der Kombilösung?

Die Bohrungen für die Rohrschirmdecke, in deren Schutz die letzten 25 Meter des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße vorangetrieben werden, stehen im Mittelpunkt der Arbeiten südlich der Stirnwand der künftigen unterirdischen Haltestelle Marktplatz.

"Auf der West-Ost-Achse der Kombilösung gehen am Mühlburger Tor die Arbeiten an der Oberfläche in die Endphase", verspricht die Kasig. Derzeit werde an Fahrbahnen, Radwegen und Gehsteigen nördlich von Kaiserplatz und Kaiserallee gebaut. In der Durlacher Allee laufen auf der Südseite die Vorbereitungen für die Asphaltarbeiten, auf der Nordseite werden noch neue Gas- und Wasserleitungen verlegt.

Endspurt am Durlacher Tor

Unterirdisch machen die Arbeiten auf der West-Ost-Achse ebenfalls Fortschritte, so die Bauherren weiter. Im ehemaligen Zielschacht unter dem Kaiserplatz entstünden derzeit Technikräume, die für den Tunnelbetrieb der Bahnen benötigt werden. Erdaushubarbeiten beherrschen die Tätigkeiten an der Lammstraße und am Kronenplatz. Im Gleisdreieck laufen bereits die Vorbereitungen zur Herstellung der ersten endgültigen Sohle.

"In der Haltestelle Durlacher Tor müssen nur noch wenige Wände betoniert werden, an der Oberfläche wird derzeit die Werkstatthalle abgebaut und ab übernächster Woche auch der Portalkran, der bisher die Lasten nach unten in die Haltestelle gehoben hat", heißt es in der Pressemitteilung abschließend.