Der Bau der künftigen Kombi-Haltestellen schreitet weiter voran: Wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellenbericht mitteilt, ist der Rohbau der sieben neuen unterirdischen Haltestellen der Kombilösung teilweise schon beim Mauerwerk angekommen.

Haltestellen bekommen Zwischenwände

"Abgesehen von der Haltestelle Kongresszentrum, die nur wenige Meter unter der Oberfläche der Ettlinger Straße liegt, und sich auch deshalb bereits in der Phase des Innenausbaus befindet, werden jetzt auch in der Haltestelle Durlacher Tor die inneren Konturen des Bauwerks sichtbar: Für die zum Fahrbetrieb notwendigen Betriebsräume sind schon die Maurer im Einsatz, während gleichzeitig Sockelwände für die Aufzüge entstehen, sowie Zwischenebenen ein- und auch bereits wieder ausgeschalt werden, Verbindungsbrücken, über die späteren Gleise, gebaut werden und zudem Brüstungswände oder Treppenläufe entstehen", teilt die Bauherrin in ihrer aktuellen Presseerklärung mit.Der Bau der endgültigen Stationswände sowie der Innenwände steht noch in den Haltestellen Europaplatz, Lammstraße, im Gleisdreieck, im Kronenplatz unter dem Berliner Platz sowie am Marktplatz und unter dem Ettlinger Tor im Mittelpunkt.

Die 80 Zentimeter dicken Stationswände werden, so erklärt die Kasig, vor der Betonage zunächst mit den Stahlstäben beschwert und dann mithilfe von Schalsätzen betoniert. Parallel zum Bau der Stationswände werden in den Haltestellen Marktplatz, Durlacher Tor, Kronenplatz und im Südkopf des Ettlinger Tors Innen- oder Zwischenwände hochgezogen.



Die erste Zwischendecke entsteht laut Kasig demnächst auch unter dem Marktplatz. Im benachbarten Gleisdreieck erhält die Dreiecks-Stütze, die den Haltestellendeckel trägt, ihre stahl bewehrten endgültigen Wände. Der Fahrgastzugang Waldhornstraße Nord der Haltestelle Kronenplatz ist betoniert worden, sodass die Arbeiter jetzt daran gehen können, auch die Stationswände in diesem Bereich herzustellen.

In den Abschnitten der Tunnelröhre zwischen Europaplatz und Kronenplatz betonieren die Arbeiter am rechten und linken Rand der Röhre die Notwege mit den darin integrierten Leerrohren, die die elektrischen Leitungen für die Leit- und Sicherungstechnik aufnehmen werden.



Schalwagen schon auf dem Weg in die Fächerstadt

Bauarbeiten für den Tunnel gehen weiter voran

Mit einem Bewehrungswagen wird das Gewölbe der Innenschale des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße versehen. Der für den 250 Meter langen Tunnel konstruierte Schalwagen wird derzeit angeliefert, in Einzelteilen, in den noch immer unter Druckluft stehenden Tunnel eingeschleust und dort Stück für Stück zusammengebaut."Anfang August beginnt mit seiner Hilfe die Betonage der Innenschale - bis voraussichtlich im Spätherbst sollen diese Arbeiten dann abgeschlossen sein", erklärt die Kasig. Die Havarieleitung wiederum sei in der zurückliegenden Woche um ein entscheidendes Stück kürzer geworden: Bis voraussichtlich 21. Juli sollen die blauen Rohre abgeschraubt sein.

Und in der Durlacher Allee? Hier ist laut Bauherrin zwischen Melanchthon- und Bernhardstraße das endgültige Aussehen der früheren Einfallstraße schon zu erkennen, da dort auf der Nordseite Gehweg und Parkbuchten entstehen. Die Arbeiten an den Oberflächen in der Ettlinger Straße machen Fortschritte: Auf der östlichen Fahrbahn stadteinwärts, entstehen die Straße, der Rad- und der Gehweg.



Beim Teilprojekt Kriegsstraße der Kombilösung laufen nach dem Abschluss der Kampfmittelerkundung nun im östlichsten Baufeld O1 in der Ludwig-Erhard-Allee die Arbeiten an den Leitwänden, die beim Bau der Schlitzwände dem Schlitzwandgreifer des Baggers die nötige, senkrecht nach unten führende Richtung geben. Im Baufeld W2 zwischen Lamm- und Ritterstraße werden die gleichen Arbeiten an den Leitwänden fortgesetzt. Parallel werden die Anlagen, welche für die Herstellung der Schlitzwände erforderlich sind, aufgebaut und die Großgeräte wie Seilbagger angeliefert.