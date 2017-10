Beim Bau der Kombilösung wird sechs Monate nach dem Spatenstich bereits auf mehreren Baufeldern in der Kriegsstraße und der Ludwig-Erhard-Allee gearbeitet. Darüber und über weitere Fortschritte wie zum Beispiel am Durlacher Tor informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) im wöchentlichen Bericht.

So wird ein weiteres Baufeld - auf der Höhe des Landratsamtes - als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt. Nur auf dem Baufeld O2 zwischen Kapellenstraße und Mendelssohnplatz sowie auf den Baufeldern ganz im Westen - westlich, östlich und nördlich des Karlstors - ist laut Kasig noch keine Bautätigkeit zu beobachten.

Schlitzwandgreifer gräbt in der Ludwig-Erhard-Allee

Doch der Reihe nach: Wie die Kasig informiert, ist auf dem Baufeld O1 schweres Gerät im Einsatz. Der Schlitzwandgreifer gräbt in der Ludwig-Erhard-Allee bis zu 18 Meter tiefe Schlitze, in die Spundwände zum Abdichten der Baugrube eingestellt werden. Westlich anschließend wird auf der Nordseite der Kriegsstraße in den Baufeldern O3 und O4, zwischen Fritz-Erler-Straße und Ettlinger Tor, an Gehwegen gebaut, die eine sichere Fußgängerführung auch während der folgenden Arbeiten mit schwerem Gerät und der dadurch notwendigen Verlegung der Autofahrbahnen gewährleisten sollen.

Die provisorischen Autofahrbahnen werden nach Angaben der Kasig jeweils nach außen verlegt, um in der Mitte der Kriegsstraße Platz zum Bauen des Straßentunnels zu haben. In den beiden Baufeldern O5 und W4, die sich östlich und westlich vom Ettlinger Tor beziehungsweise vom Kombi-Bauwerk befinden, werden Brüstungen der alten Unterführung abgebrochen, um bauzeitlich Überfahrmöglichkeiten für den Autoverkehr beziehungsweise den Baustellenverkehr zu schaffen.

W2: Erdreich bis zur ersten Ankerlage wird ausgehoben

Im Baufeld W2 zwischen Lammstraße und Ritterstraße sei wiederum der Einsatz von Baggern, Lkw und Bohrgeräten angesagt: Hier wird einerseits das Erdreich bis zur ersten Ankerlage ausgehoben. Außerdem wird die Weichgelsohle hergestellt, die die Baugrube nach unten abdichtet. Und in den ausgehobenen, tiefer liegenden Bereichen des Baufelds werden laut Kasig die Spundwände rückverankert.

Schienensperrung in der Kaiserstraße

Beim Bau des Tunnels für die Stadtbahnen und Straßenbahnen unter der Kaiserstraße, unter der Karl-Friedrich-Straße und unter der Ettlinger Straße laufen derzeit die oberirdischen Arbeiten auf Hochtouren: "Ab dem 27. Oktober und über die beiden Feiertage 31. Oktober und 1. November hinweg bis zum 6. November frühmorgens wird der Schienenverkehr in der Kaiserstraße zwischen Europaplatz und Kronenplatz gesperrt, um die Gleise wieder in die Mittenlage der Kaiserstraße zu verlegen," informiert die Kasig.

Gleichzeitig wird ein provisorischer Deckel aus Stahlträgern mit aufgelegten Betonplatten über dem östlichen Teil des Gleisdreiecks entfernt sowie eine Treppe und ein Aufzugsschacht für die Haltestellen Marktplatz und Lammstraße freigelegt, die sich bisher unter den Gleisen befunden haben.

Gleiskreuzung am Durlacher Tor entsteht

Betriebsam gehe es oberirdisch auch am Durlacher Tor zu: Hier wird an der künftigen Gleiskreuzung zwischen Durlacher Tor und dem Beginn der Kaiserstraße betoniert und geschweißt. Die Oberflächenarbeiten an der neuen Straßen-, Radwege- und Gehwegführung in der Ettlinger Straße befinden sich nach Angaben der Kasig allmählich auf der Zielgeraden, schließlich soll bis Jahresende der Südabzweig zwischen Baumeister-/Hermann-Billing-Straße und Augartenstraße oberirdisch ebenso sein neues Aussehen erhalten haben wie die Karl-Friedrich-Straße zwischen Marktplatz und Ettlinger Tor: Zunächst erhält der Rondellplatz um die Verfassungssäule herum eine neue Pflasterung.

Rohbau der Haltestellen geht weiter voran

Unterirdisch stehen beim Stadtbahntunnel laut Kasig die Arbeiten am Rohbau der Haltestellen im Mittelpunkt. "Neben nur noch wenigen endgültigen Stationswänden werden Innenwände, Zwischendecken und Verteilerebenen für Fahrgäste und Treppenläufe betoniert," informiert die Schieneninfrastruktur-Gesellschaft.

Unter dem Europaplatz endet im östlichen Teil der künftigen Haltestelle der Abbruch der Primärstützen, die bisher den Haltestellendeckel mitgetragen haben. In der Haltestelle Durlacher Tor sind die Bahnsteigoberflächen nahezu fertiggestellt. Hier werden nur noch Restarbeiten ausgeführt.

Abbau von Personen- und Materialschleusen

Nachdem die Innenröhre des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße komplett hergestellt ist und damit auch nicht mehr die Druckluft zur Verhinderung des Eindringens von Grundwasser benötigt wird, werden die Einrichtungen für den Druckluftvortrieb wie etwa die Personen- und Materialschleusen abgebaut.

In den beiden Tunnelröhrenabschnitten zwischen den Haltestellen Europaplatz und Lammstraße und zwischen Gleisdreieck und der Haltestelle Kronenplatz werden die Randwege mit den integrierten Leerrohren für die Elektrokabel für die Zug- und Sicherheitstechnik gebaut.