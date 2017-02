Im unterirdischen Bauwerk Gleisdreieck und Haltestelle Lammstraße sind in diesen Tagen gleichzeitig drei unterschiedliche Bauphasen zu sehen: Erdaushub, Bau der Sohlen und von Wänden erfolgen gleichzeitig nebeneinander.

Während in der Mitte und im westlichen Teil der Lammstraße noch der Erdaushub läuft und Sand und Kies über die Andienöffnung nach oben auf Lkw verladen werden, sind die Arbeiter an der Nahtstelle zwischen der Haltestelle und dem Gleisdreieck dabei, die Sohle zu betonieren.

Das berichtet die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Pressebericht. Nur wenige Meter weiter westlich würden im Gleisdreieck die ersten Wände betoniert, die sich an die vom Kronenplatz kommende Tunnelröhre anschließen sollen.

"Giulias" Tunnel wird nachgerüstet

Ähnliche Arbeiten stehen nach Aussage der Bauherren auch am Europaplatz an: Während der Erdaushub noch per Lkw-Transport über die Rampe Richtung Mühlburger Tor abgewickelt würden, laufen laut Kasig im Osten der Haltestelle, wo unter der Karlstraße die Tunnelröhre in die Haltestelle übergeht, die Vorbereitungen für den Bau des ersten Abschnitts der endgültigen Bodenplatte.

Am Kronenplatz werde die Übergangskonstruktion, mit der der Tunnelring aus den sechs Stahlbetontübbingen in die endgültige Stations-Stahlbetonwand "nahtlos" übergehe, vorbereitet. Gleichzeitig seien die Arbeiter mit dem Bau der endgültigen Sohle und dort, wo diese schon eingebaut ist, auch mit der Herstellung der Stationswände beschäftigt. Direkt östlich anschließend werde die von der Tunnelvortriebsmaschine "Giulia" hergestellte Tunnelröhre mit Notwegen ausgerüstet.

Weiter erklärt die Kasig: Die für die Arbeiten mit "Giulia" benötigte Baueinrichtungsfläche über der Haltestelle Durlacher Tor werde für den künftigen Innenausbau der Tunnelabschnitte und Haltestellen geräumt. Unterirdisch stehen noch die Wände des Fahrgastzugangs Südwest direkt vor der Einmündung der Brunnenstraße in die Kaiserstraße im Mittelpunkt der Arbeiten. Und was tut sich oberirdisch?

Vortrieb im "Sabine"-Tunnel kann wieder starten

Hier gehen nach Aussage der Bauherrin - abhängig von den jetzt doch deutlich milderen Temperaturen - die Arbeiten in der Durlacher Allee weiter: Auf der Südseite werde der Rad- und Gehweg durch das Tiefbauamt neu gebaut, durch die Arbeitsgemeinschaft Stadtbahntunnel die Einmündung der Buntestraße in die Durlacher Allee sowie die westliche Bernhardstraße. "Die Stadtwerke haben neue Gas- und Wasserleitungen für die Nordseite der Durlacher Allee auf ihrem Bauprogramm", so die Kasig.

In der Haltestelle Marktplatz werden laut Pressebericht Zug um Zug nicht nur noch die wenigen restlichen endgültigen Stationswände betoniert. Zunehmend gut erkennbar sei auch die Galerie mit der Zwischenebene, die sich über dem dritten Gleis erstrecke, das auf der Ostseite (unterhalb der Stadtkirche) der Haltestelle gebaut werde.

Beim Tunnelvortrieb unter der Karl-Friedrich-Straße könne der Vortrieb wieder starten, nachdem unter der Nahtstelle zwischen Hebelstraße und Marktplatz der zweite Rohrschirm eingebracht ist. Bis zur südlichen Stirnwand der Haltestelle Marktplatz seien noch acht Meter Tunnel aus dem Sand und Kies auszubrechen.

Weiter im Straßenbau dank milderer Temperaturen

Im Kombibauwerk laufe derweil der Erdaushub, der über den Nordkopf der künftigen unterirdischen Haltestelle Ettlinger Tor entsorgt werde. "Vom Südkopf aus wird ebenfalls die Wand aufgebrochen, die den unterirdischen Haltestellenabschnitt im Kombibauwerk vom Haltestellenabschnitt im Südkopf trennte. Ganz oben auf der 'Tunnel über Tunnel'-Konstruktion wird die Decke bewehrt", erklärt die Kasig.

Im sich südlich in die Ettlinger Straße hinein anschließenden Tunnelabschnitt zwischen Kriegsstraße und der Kreuzung mit der Baumeister- und Hermann-Billing-Straße stehe der Bau der letzten Tunnelwände an. Der Straßenbau wird, so heißt es vonseiten der Kasig, angesichts der nicht mehr ganz so kalten Witterung fortgesetzt.

In der Haltestelle Kongresszentrum entstünden die endgültigen Betoneinbauten für die Wände und auch schon für die Fahrtreppen. Gleichzeitig habe man hier wie an der Haltestelle Durlacher Tor die Primärstützen, die bis zur Herstellung der endgültigen Stationswände die Deckenlast teilweise getragen haben, entfernt.

"Nachdem auch die letzte Decke des Tunnels zwischen der Kreuzung Baumeister-/ Hermann-Billing-/ Ettlinger Straße und der Haltestelle Kongresszentrum betoniert worden ist, laufen über dem Tunnel bis zur Rampe in Höhe der Augartenstraße angesichts der gestiegenen Temperaturen die Oberflächenarbeiten an der Ettlinger Straße weiter: Der Tunnel wird mit Erdreich überschüttet, danach beginnt der Straßenbau", so die Kasig abschließend.