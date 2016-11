Kombi-News: Bei den Bodenplatten in den Haltestellen geht es voran

Anzeige

Im Bauwerk Gleisdreieck und Haltestelle Lammstraße steht laut Kasig nach der Betonage des ersten Bodenplattenabschnitts im östlichen Teil des Gleisdreiecks in der nächsten Woche die Betonage eines weiteren Sohlenabschnitts im südlichen Teil des Gleisdreiecks im Anschluss an die Haltestelle Marktplatz an. In der übernächsten Woche ist dann die Bodenplattenbetonage am westlichen Ende der Haltestelle Lammstraße geplant.

In den Abschnitten dazwischen gehe der Erdaushub und die nächtlichen Spritzbetonarbeiten kontinuierlich weiter, so die Kasig. Am Kronenplatz stehe in der nächsten Woche auch schon die Betonage des ersten Bodenplattenabschnitts – am westlichen Ende der Haltestelle - an, während gleichzeitig der Erdaushub und die Spritzbetonarbeiten für die freigelegten Schlitzwände andauern würden.

Sperrung am Durlacher Tor bis nächste Woche

An der künftigen unterirdischen Haltestelle Durlacher Tor stehe der Bau des Fahrgastzugangs Südwest – also des Haltestelleneingangs direkt vor der Brunnenstraße – an: "Dazu ist die Südseite der Kaiserstraße zwischen Kronenplatz und Durlacher Tor für noch etwa eine Woche gesperrt, um durch die in dieser Zeit erfolgende Straßenverschwenkung zwischen Brunnen- und Kapellenstraße den Platz zum Bauen zu erlangen", erklären die Bauherren.

Am Durlacher Tor beginnen zudem in der übernächsten Woche auch die Bewehrungsarbeiten, um die zweite Andienöffnung, durch die Mitte August 2014 das Schneidrad für die Tunnelvortriebsmaschine eingehoben wurde, mit einem Stahlbetondeckel zu verschließen.

Straßenbau am Mühlburger Tor noch bis Dezember

Der Deckel in der Andienöffnung über dem ehemaligen Zielschacht auf dem Kaiserplatz am Mühlburger Tor sei inzwischen fertiggestellt. Hier stehe noch der Einbau eines Treppenhauses an, damit später die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Karlsruhe die Betriebsräume erreichen könnten, die sich im Zielschacht befänden. Die Räume nehmen später einen Teil der Technik für den unterirdischen Bahnbetrieb auf, heißt es weiter.

Oberirdisch werde auf der Nordseite Mühlburger Tor bis etwa Anfang Dezember an der Herstellung der Straßenoberfläche gearbeitet. Am östlichen Ende des Tunnels unter der Kaiserstraße – südlich der Rampe in der Durlacher Allee – beginne nächste Woche das Tiefbauamt mit der Herstellung eines neuen Gehwegbelags. Die Leitungsarbeiten auf der Nordseite dauern an.

Das tut sich aktuell am Südabzweig

Im Südabzweig werden, so die Kasig, nach wie vor für die in offener Bauweise herzustellenden Tunnelabschnitte Wände gebaut, Decken betoniert und diese dann mit Erde überschüttet. Ziel ist, dass die Stahlbetonarbeiten in diesem Jahr weitestgehend abgeschlossen werden und ab Beginn des neuen Jahres die Oberfläche der Ettlinger Straße gestaltet wird.

Der Straßenbahnverkehr entlang der Baumeister- und Hermann-Billing-Straße laufe wieder nach Plan: "Nach dem erfolgreichen Ausbau der provisorischen Straßenbahnbrücken im Bereich der Kreuzung mit der Ettlinger Straße haben die Gleise einen festen Unterbau erhalten, der auf der Decke des Bahntunnels aufgebaut wurde. Auf der Ostseite der Kreuzung hat jetzt der Straßenbau für den 'Endzustand' begonnen."

Endgültige Stationswände entstünden in der Haltestelle Marktplatz, im Südkopf Ettlinger Tor und im Kongresszentrum. Auch im Bereich der Rampe in Höhe der Augartenstraße entstehen Wände, teilt die Kasig mit. Im Kombibauwerk würden die Wände für den Autotunnel Kriegsstraße betoniert.

Unter der Karl-Friedrich-Straße wurde der erste der beiden Rohrschirme, der den Vortrieb auf den letzten 25 Meter des Tunnels schützen wird, fertiggestellt, so dass voraussichtlich Ende der Woche der Vortrieb im linken Kalottenbereich fortgesetzt werden kann, erklärt die Kasig abschließend.



Kombilösung Karlsruhe | ka-news.de Mehr zum Thema Baufortschritt, Mehrkosten, Sperrungen und Verzögerungen: Mehr Infos und Fotos von der Karlsruher Kombilösung finden Sie in unserem Dossier!