Die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (Kasig) informiert über den Baufortschritt des Kriegsstraßentunnels. Auch an den unterirdischen Haltestellen des Stadtbahntunnels gibt es Fortschritte und mit der Betonage des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße wird begonnen.

Am Kriegsstraßentunnel wird in mehreren Abschnitten an mehreren Baufeldern gebaut. Im Baufeld W2 zwischen Lammstraße und Herrenstraße geht es jetzt in die Tiefe: Dort entstehen die ersten Schlitzwände. In diesen werden dann Spundwände eingestellt, um das Baufeld abzudichten. In den Untergrund wird zusätzlich eine Weichgelsohle injiziert. So entsteht ein "U", das gegen das Grundwasser abgedichtet ist und in das dann der eigentliche Autotunnel gebaut werden kann.

Im Baufeld O1 in der Ludwig-Erhard-Allee wird an den Leitwänden gearbeitet, die dem Schlitzwandgreifer des Baggers die Richtung geben, um einen senkrechten Schlitz herzustellen.

Neu eröffnet wird das Baufeld O4 zwischen Meidingerstraße und Ettlinger Tor. Hier erfolgt der Abbruch der Fußgängerunterführung Kreuzstraße. Sobald das Teilprojekt Kriegsstraße fertig gestellt ist, soll ein ebener Überweg über die "neue" Kriegsstraße führen.

Arbeiten an den unterirdischen Haltestellen gehen weiter

Für das Teilprojekt Stadtbahntunnel wird inzwischen der Rohbau der sieben unterirdischen Haltestellen betoniert. Es entstehen Wände, Zwischenwände, Zwischenebenen und Treppenauf- und Treppenabgänge in den Haltestellen Europaplatz und Lammstraße, im Gleisdreieck, in der Haltestelle Kronenplatz sowie am Marktplatz und im Kombi-Bauwerk unter dem Ettlinger Tor.

Unter dem Marktplatz entsteht die erste Zwischendecke, ein Teil des Haltestellendeckels im Gleisdreieck wird ebenfalls betoniert.

Auch in der Haltestelle Durlacher Tor ist man fleißig: Dort werden Schotterbegrenzungswände betoniert, die später die vordere Kante des Bahnsteigs bilden werden. Hier entstehen außerdem Treppenläufe und Verbindungs- und Verteilerebenen, die Betriebsräume für die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und Sockelwände für Aufzüge.

In der Haltestelle Kongresszentrum werden derzeit die Oberflächen der Bahnsteige fertiggestellt, auf die die Innenverkleidung aufgelegt wird. Außerdem werden die Notwege in den Abschnitten der Tunnelröhre zwischen Europaplatz und Kronenplatz betoniert.

"Schalwagen" ist im Einsatz, Durlacher Allee wird freigegeben

Im Laufe der Tage wird mit der Betonage der Innenschale des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße begonnen. Gestartet wird im Aufweitungsbereich des Tunnels, der „Trompete“. Der Schalwagen, der für die Betonage benötigt wird, wird voraussichtlich bis Spätherbst arbeiten.

Auch überirdisch gibt es Neuigkeiten: Am 8. August wird die stadteinwärts führende Fahrbahn der Durlacher Allee zwischen zwischen Gottesauer Platz und Durlacher Tor wieder für den Autoverkehr freigegeben.

Auch an den Oberflächen im Bereich des Südabzweigs des Stadtbahntunnels in der Ettlinger Straße baut man am Endzustand.