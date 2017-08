Auf den Baustellen in Karlsruhe ist nichts von der Ferienzeit zu spüren: In ihrer wöchentlichen Statusmeldung berichtet die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) von weiteren Fortschritten an fast allen Baustellen. Nur am Europaplatz sind noch zusätzliche Arbeiten nötig, um mit dem Aushub der Haltestelle fortfahren zu können.

Am westlichen und am östlichen Ende des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels unter der Kaiserstraße befindet sich der Straßenbau am Mühlburger Tor und in der Durlacher Allee ebenso im sommerlichen Sprint wie der Gleisbau in der Durlacher Allee: Pünktlich zum Ferienende Mitte September werden dort die Bahnen auf den endgültigen Gleisen rechts und links der Tunnelrampe fahren.

Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun: So werden ab Freitag, 26. August, auf der Nordseite vom Mühlburger Tor die alten, nur noch im Kreuzungsbereich liegenden Umfahrungsgleise entfernt und dort sowie nördlich daran anschließend die Straßenoberfläche neu eingebaut.

Gleis- und Straßenbau in der Durlacher Allee

In der Durlacher Allee wachsen die bereits gebauten Gleisstücke immer mehr in die Länge, auch im Bereich des Gottesauer Platzes ist inzwischen die endgültige Lage der Gleise gut zu erkennen. Mit dem Gleisbau einher geht aber auch der Straßenbau in der Durlacher Allee – sowohl auf der Süd- wie auch auf der Nordseite.

Unterdessen geht es "unter der Erde" wie gewohnt weiter: Am Kaiserplatz wird in der nächsten Woche die Übergabestation eingerichtet, die den Füllbeton zur Herstellung des Gleisniveaus vom Anlieferungspunkt an das Transportfahrzeug im Zielschacht über ein Füllrohr übergibt. Dieser Betonmischer bringt den Frischbeton zu seinem Bestimmungsort in die Tunnelröhre zwischen Kaiserplatz und Europaplatz.

Die von der Tunnelvortriebsmaschine „Giulia“ hergestellte kreisrunde Tunnelröhre mit einem Innendurchmesser von 8,20 Meter wird dabei zu etwa einem Drittel aufgefüllt, um darauf später die beiden Gleise einzubauen.

Verankerungen am Europaplatz sind nötig

An den Haltestellen Lammstraße und im Gleisdreieck Marktplatz sowie am Kronenplatz wird nach wie vor Erdreich ausgehoben und in den Nächten zudem auch Spritzbeton auf die Bohrpfahl- oder Schlitzwände aufgetragen.

Letzteres geschieht auch am Europaplatz. Der Erdaushub der noch anstehenden fünf Meter wird hier dann fortgesetzt, wenn die zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen, bei denen die Südwand rückverankert wird, um die ab 2010 dort hergestellte, aber zum Teil mit Mängeln behaftete Hochdruckinjektionssohle (HDI-Sohle) zu entlasten.

Weiter gediehen sind die Arbeiten in den drei Haltestellen Durlacher Tor, Südkopf Ettlinger Tor, Marktplatz und in den Tunnelabschnitten auf dem Südabzweig: Die endgültigen Stationswände werden betoniert. In der Haltestelle Kongresszentrum wird sowohl an der Herstellung der Sohle gearbeitet wie auch an den Stationswänden. Bei 175 Metern ist inzwischen der Vortrieb des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße angekommen.

Im Kombi-Bauwerk in der Mitte der Kreuzung Ettlinger Tor wird an der Schalung für die Decke zwischen dem unten liegenden Stadtbahntunnel und dem darüber liegenden Straßentunnel gearbeitet.