Kombi-News: Am Europaplatz kommen jetzt die Anker zum Einsatz

"Auf dem Kaiserplatz wird der ehemalige Zielschacht unmittelbar westlich des Reiter-Denkmals geschlossen, die Auto- und Straßenbahn-Hilfsbrücken in der Ettlinger Straße werden entfernt und unter dem Europaplatz beginnen demnächst die Ankerarbeiten zur Unterstützung der Sohle, damit der Erdaushub hier beendet werden kann", kündigt die Kasig an.

Fahrbahnen und Gehwege am Mühlburger Tor

In der zurückliegenden Woche habe man das Traggerüst östlich der Kreuzung Mühlburger Tor errichtet, auf dem seit Freitag die Bewehrung für den Deckel des früheren Zielschachtes zur Vorbereitung der Betonage in einer Woche aufgebaut werde. Die Andienung für den Tunnelausbau erfolge dann ausschließlich über die Rampe, die auf Höhe des Rathauses West ende.

An der Oberfläche wird nach Aussage der Kasig ununterbrochen auf der Nordseite des Mühlburger Tors an der Wiederherstellung von Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen gearbeitet. "Vorher muss jedoch Altbestand von nicht mehr benötigten Telekommunikationsleitungen geräumt werden, was in der nordöstlichen Reinhold-Frank-Straße für eine Verzögerung von drei Wochen gesorgt hat", teilen die Bauherren weiter mit.

Große Pläne für den Brückentag

Die provisorische Brücke für Autos über den Tunnelschacht im Bereich der Kreuzung Ettlinger Straße mit der Baumeister- und Hermann-Billing-Straße wurde laut Pressemeldung zu Beginn der Woche mit einem Kran herausgehoben. In der nächsten Woche steht die Überschüttung des in diesem Abschnitt fertiggestellten Tunnels und der Straßenbau auf der Ostseite der Kreuzung an.

Gleich im Anschluss will die Kasig den Brücken-Tag für ein verlängertes Bau-Wochenende nutzen: Die beiden Elemente der provisorischen Straßenbahnbrücke sollen von Samstag, 29. Oktober bis Mittwoch, 2. November entfernt werden. Die Gleise erhalten wieder einen Unterbau, der auf dem Deckel des Bahntunnels aufgebaut wird. An dem langen Bau-Wochenende können die Tram-Linien 5 und 6 die Haltestellen Volkswohnung und Konzerthaus nicht anfahren , so die Ankündigung in der Pressemeldung.

Für Autofahrer gelte weiter, dass sie wie auch die Buslinie 10 über die Finterstraße umgeleitet werden. Autofahrer von Süden oder von Osten könnten seit dieser Woche an der Einmündung der Finterstraße in die Ettlinger Straße diese aber queren und nach kurzer Fahrt in Richtung Süden in die Hermann-Billing-Straße einbiegen.

Europaplatz wird mit Ankern stabiler

Und in der zukünftigen unterirdischen Haltestelle Europaplatz? Hier beginnen nach Aussage der Kasig demnächst die Ankerarbeiten: Zunächst werde das Arbeitsplanum hergestellt, auf dem sich das Bohrgerät zum Einbringen der Anker bewegen werde.

"Die Bohrpfähle auf der Südseite der Haltestelle werden nach hinten verankert, um die Sohle zu entlasten, die nicht vollständig den geforderten Qualitätskriterien entspricht", erklären die Bauherren, "ist die Verankerung abgeschlossen, kann der Erdaushub für die restlichen fünf Meter fortgesetzt werden.

Neue Wasserleitungen für die Durlacher Allee

Unterirdisch sind die Arbeiten an den anderen Haltestellen auf der West-Ost-Achse, so die Kasig, schon weiter: Neben dem noch laufenden Erdaushub in der Lammstraßen-Haltestelle werde im Gleisdreieck Ende nächster Woche die erste Sohle betoniert. Am Kronenplatz künde ein in dieser Woche aufgestellter Turmdrehkran von den anstehenden Bewehrungarbeiten für die Sohle.

Der erste Sohlenabschnitt werde dann übernächste Woche betoniert. Im Durlacher Tor seien noch endgültige Stationswände zu betonieren. Zudem werde an der Südostecke des Durlacher Tors ein neuer Zugang für den Landgraben errichtet. Oberirdisch fallen am Durlacher Tor die inzwischen vollständig demontierte Werkstatthalle und der in den nächsten Tagen demontierte Portalkran auf: Sie geben den Blick wieder auf die Gesamtfläche des Platzes frei.

In der Durlacher Allee laufen auf der Südseite die Vorbereitungen für die Asphaltarbeiten, auf der Nordseite werden ab nächste Woche neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Hierbei werde auch die vor drei Wochen gebrochene Trinkwasserleitung planmäßig auf ganzer Länge ausgetauscht.

Das tut sich im Südabzweig

Im Südabzweig werden nach Auskunft der Kasig parallel zu den oberirdischen Aktivitäten nach wie vor noch für die in offener Bauweise herzustellenden Tunnelabschnitte Wände gebaut, Decken betoniert und diese dann wie derzeit an der Kreuzung Ettlinger Straße mit der Baumeister- und Hermann-Billing-Straße mit Erde überschüttet. Bis Herbst 2017 sollen die Oberflächenarbeiten in der Ettlinger Straße abgeschlossen sein. Auch im Bereich der Rampe in Höhe der Augartenstraße entstehen Wände.

Abschnittsweise entstünden im Südabzweig die endgültigen Stationswände in der Haltestelle Marktplatz, auch im Südkopf Ettlinger Tor und im Kongresszentrum. Im Kombibauwerk seien die Arbeiter nach wie vor mit der Herstellung der Wände, die den Autotunnel Kriegsstraße vom Stadtbahntunnel trennen, beschäftigt. Die Herstellung der Rohrschirmdecke zum Schutz des Vortriebs der letzten 25 Meter des Tunnels laufe Tag und Nacht unter der Karl-Friedrich-Straße.



