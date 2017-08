Der Tunnelrohbau im Zuge der Kombilösung ist auf der Zielgeraden. In der künftigen unterirdischen Haltestelle Durlacher Tor soll absofort der Innenausbau beginnen. Das teilt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (Kasig) ihn ihrem wöchentlichen Baustellenbericht mit.

Nachdem die Schotterbegrenzungswände betoniert worden sind und die Maurer ihre Arbeit an den Wänden unter den Bahnsteigen abgeschlossen haben, werden in den nächsten Wochen Handwerker die Pritschen für Kabel und Löschwasserrohre installieren. Das kündigt die Kasig in ihrer Pressemeldung an.

Erst wenn Pritschen und Rohre verlegt seien, erhalte der Bahnsteig seine Oberfläche. Die Haltestelle unter dem Durlacher Tor ist die zweite unterirdische Station, in der die Handwerker für den Innenausbau tätig werden: In der Ettlinger Straße sind in der Haltestelle Kongresszentrum die Handwerker seit April aktiv. "Die Kabelpritschen sind dort bereits verlegt, ebenso die Löschwasserrohre", so die Bauherrin.

Rohbauarbeiten noch an fünf Haltestellen

Damit laufen die Rohbauarbeiten noch in fünf Haltestellen: Unter dem Europaplatz wird ein Portal am Übergang von der Haltestelle zur Tunnelröhre hergestellt. Hier und auch in den Haltestellen Lammstraße, Kronenplatz, im Gleisdreieck und im Kombi-Bauwerk entstehen die Stationswände.

Im Gleisdreieck ist auch die Dreiecksstütze im unteren Teil inzwischen rundum bewehrt. In den nächsten Wochen werde im Gleisdreieck eine Zwischendecke eingebaut, in der Technik für den späteren Betrieb der Bahnen untergebracht sein wird, andererseits aber auch Fahrgäste von der Haltestelle Marktplatz zur Haltestelle Lammstraße wechseln können.

Ebenfalls im Gleisdreieck wird der östlichste Teil des Deckels gebaut – bisher gab es dort nur eine provisorische Stahlträgerkonstruktion. Ein Treppenzugang entsteht noch in der Haltestelle Kronenplatz im Bereich des Ausgangs zur nördlichen Waldhornstraße.

In den beiden Abschnitten der Tunnelröhre westlich der Haltestelle Lammstraße und östlich des Gleisdreiecks werden weiterhin die Notwege mit den darin integrierten Leerrohren für die umfangreiche elektrotechnische Ausstattung mit Leitungen für die Signal- und Steuerungstechnik hergestellt.

Fahrspuren am Ettlinger Tor nach Westen abgeschlossen

Weiter kündigt die Kasig folgendes an: Beim Gewölbe der Innenschale für den Tunnel unter der Karl-Friedrich-Straße erfolgt in den kommenden Tagen die zweite Betonage eines acht Meter langen Abschnitts des Tunnels. Nach weiteren zwei, acht Meter langen Abschnitten folgen 21 Abschnitte, die jeweils zehn Meter lang sein werden.

Im Kreuzungsbereich des Ettlinger Tors sind die Arbeiten zur Verlegung der beiden Fahrspuren von Ost nach West abgeschlossen: Ab heute werden Autos von Ost nach West auf zwei Fahrstreifen eine deutlich flachere Kurve über den Kreuzungsbereich nehmen. Im Gegenzug wird eine der beiden Fahrspuren von West nach Ost gesperrt, damit die Stadtwerke an einer Fernwärmeleitung arbeiten können. Zudem ist für eine Woche das Abbiegen aus der Ettlinger Straße heraus in die Kriegsstraße nicht möglich.

Die Kapellenstraße ist derweil für den Autoverkehr von Süden nach Norden bis Montag, 28. August gesperrt. Eine Querung des Durlacher Tors von Süden aus der Kapellenstraße heraus nach Norden ist nicht mehr möglich. Autofahrer können mehrere Umleitungen nutzen: über die Ludwig-Erhard-Allee und die Wolfartsweierer Straße, die wieder eröffnete Nordseite der Durlacher Allee zum Adenauerring nach Norden, über die Ludwig-Erhard-Allee und die Wolfartsweierer, Georg-Friedrich- und die Haid-und-Neu-Straße in Richtung Hauptfriedhof oder über die Ludwig-Erhard-Allee und den Ostring in Richtung Rintheim und Hagsfeld.

Oberirdische Baustellen sollen nach und nach verschwinden

Eine Ausfahrt aus der Kaiserstraße in die Kapellenstraße und in Richtung Durlacher Tor ist nicht möglich. Die Fahrbeziehungen aus der Durlacher Allee beziehungsweise der Karl-Wilhelm-Straße am Durlacher Tor in Richtung Norden und Süden bleiben dagegen bestehen.

Bis zum Spätherbst seien alle Arbeiten an der Oberfläche der Ettlinger Straße abgeschlossen. In der Kriegsstraße fördert der Schlitzwandgreifer unentwegt Sand und Kies im Baufeld W2 zwischen Lammstraße und Herrenstraße zutage.

In die Schlitzwände werden Spundwände eingestellt, die das Baufeld an allen vier Seiten gegen Grundwasser abdichten sollen. Im Baufeld O1 in der Ludwig-Erhard-Allee stellen die Arbeiter Leitwände her, die dem dort ebenfalls zum Einsatz kommenden Schlitzwandgreifer die exakte Richtung geben. Im Baufeld O4 zwischen Meidingerstraße und Ettlinger Tor wird die Fußgängerunterführung Kreuzstraße, beginnend auf der Nordseite der Kriegsstraße, abgebrochen.