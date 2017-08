Wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) berichtet, hat unter der Karl-Friedrich-Straße nach Aussage der Bauherrin eine neue, entscheidende Phase begonnen: Das Gewölbe der Innenschale des 250 Meter langen Tunnelabschnitts zwischen den künftigen unterirdischen Haltestellen Marktplatz und Ettlinger Tor entsteht.

Dabei wird nach Aussage der Bauherrin in Nord-Süd-Richtung – also vom Marktplatz unter dem Rondellplatz hindurch in Richtung Kriegsstraße – zunächst der Aufweitungsbereich mit der Innenschale hergestellt: Die Arbeiter stellen mit dem eigens für diesen Tunnel konstruierte Schalwagen in Abschnitten von jeweils acht beziehungsweise zehn Metern die endgültige Tunnelröhre her.

Innenschale soll bis zum Herbst abgeschlossen sein

Die erste Betonage dauerte zwölf Stunden, in denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 170 Kubikmeter Beton aus 23 Betonmischfahrzeugen über ein Rohr nach unten gepumpt wurden. "Die Röhre ist allerdings nicht kreisrund, sondern gleicht einem liegenden Oval", erklärt die Kasig.

Eine Besonderheit des Schalwagens sei seine "Anpassungsfähigkeit": Er könne sowohl im für drei Gleise ausgelegten Aufweitungsbereich, der sogenannten "Trompete", die für die Betonage notwendige Schalung ausbilden wie auch langsam verjüngend bis hin zum nur noch für eine Breite von zwei Gleisen ausgelegten Tunnelabschnitt. "Gleichzeitig ist aber auch noch der Bewehrungswagen im Einsatz, der den Regelquerschnitt des Tunnels ebenfalls von Norden nach Süden bewehrt. Die Innenschale wird bis voraussichtlich im Spätherbst abgeschlossen sein", heißt es im wöchentlichen Baustellenbericht weiter.

Neue Woche startet mit Sperrung am Ettlinger Tor

"Oben" am Ettlinger Tor steht nach Aussage der Kasig ebenfalls ein weiterer Zwischenschritt an: Ab Montag, 7. August, wird wegen der anstehenden Verlegung der beiden Fahrspuren von Ost nach West eine der beiden Spuren gesperrt – voraussichtlich für zwei Wochen. In dieser Zeit werde die Oberfläche des Deckels des Kombi-Bauwerks asphaltiert, so dass anschließend das von Osten nach Westen führende "U" einen deutlich flacheren Verlauf nehme.

Wie die Bauherrin weiter mitteilt, ist in den anderen Tunnelabschnitten und Haltestellen des Kombilösungs-Teilprojekts Stadtbahntunnel der Rohbau ebenfalls in vollem Gange: In den Haltestellen entstünden die Wände, Zwischenwände und Zwischenebenen, auch die Treppenauf- und Treppenabgänge wie beispielsweise in den Haltestellen Europaplatz und Lammstraße, im Gleisdreieck, in der Haltestelle Kronenplatz sowie am Marktplatz und im Kombi-Bauwerk unter dem Ettlinger Tor.

Weiter heißt es: "Im Gleisdreieck sind die Arbeiter noch mit der Herstellung eines kleinen Teils des Deckels beschäftigt: Bisher erfolgte die Absicherung des darunter liegenden Bauwerks mit einer Stahlträgerdecke. Auch die Dreiecks-Stütze, die den Haltestellendeckel mitträgt, bekommt ihre endgültige Stahlbetonhülle."

Wieder freie Fahrt für Autos Richtung Durlacher Tor

Und die Haltestelle Europaplatz? Hier wurde Anfang Juni der letzte Sohlenabschnitt betoniert. Nun steht mit dem Aufbau der Schalgerüste inzwischen vor dem Einbau der ersten Zwischendecke an. In der Haltestelle Durlacher Tor entstehen, so heißt es es in der Pressemitteilung, die Treppenläufe und die Verbindungs- oder Verteilerebenen, über die die Fahrgäste die Bahnsteige wechseln werden, die Maurer arbeiten an den Betriebsräumen für die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und an den Sockelwänden für die Aufzüge. Auch die Schotterbegrenzungswände - die die vordere Kante des Bahnsteigs bilden – würden betoniert. An der Haltestelle Kongresszentrum soll der Eingang Süd-Ost eingeschalt werden.

In den Tunnelabschnitten zwischen den Haltestellen seien die Arbeiter derweil mit den Notwegen beschäftigt: Diese Wege mit darin integrierten Leerrohren für die elektrotechnische Ausrüstung würden in den Abschnitten der Tunnelröhre zwischen Europaplatz und Kronenplatz betoniert.

Vor Ende der kommenden Woche soll die Nordseite der Durlacher Allee – also die stadteinwärts führende Fahrbahn zwischen Gottesauer Platz und Durlacher Tor – für den Autoverkehr freigegeben werden. In der Ettlinger Straße entsteht die östliche – also die stadteinwärts führende – Fahrbahn: Rad- und Gehweg werden gebaut, danach auch die eigentliche Fahrbahn.

Fußgängerunterführung Kreuzstraße abgebrochen

Weiter informiert die Kasig über den Fortschritt auf den Baufeldern für den Kriegsstraßentunnel: In der Kriegsstraße entstehen im Baufeld W 2 zwischen Lammstraße und Herrenstraße die Schlitzwände. Stählerne Spundwände werden in die Schlitze eingestellt, die dann das Baufeld rundum gegen Grundwasser abdichten. Im Baufeld O1 in der Ludwig-Erhard-Allee laufen noch die Arbeiten an den Leitwänden, die dem Schlitzwandgreifer des Baggers die exakte Richtung für die senkrecht herzustellende Schlitzwand vorgeben.

Für eine Nacherkundung noch nicht ausgeräumter Kampfmittelverdachtspunkte muss zwischen Rüppurrer Straße und Henriette-Obermüller-Straße der Straßenverkehr auf der Ludwig-Erhard-Allee stadtauswärts nochmals vom 7. August. bis zum 11. August auf einem Fahrstreifen geführt werden. Im Baufeld O 4 zwischen Meidingerstraße und Ettlinger Tor wird die Fußgängerunterführung Kreuzstraße, beginnend auf der Nordseite der Kriegsstraße, abgebrochen.