23.08.2016 20:00 Karlsruhe Kombi-Arbeiten unter Tage: So sieht es unter der Lammstraße aus

Seit Tunnelbohrer "Giulia" im Karlsruher Erdreich unterwegs war, gehen die Arbeiten an den Kombibaustellen weiter. Eine Stelle, an der die Baugeräte nicht stillstehen, ist die Lammstraße in der Karlsruher Innenstadt. Wie sieht es dort aktuell aus?