Karlsruher Messplatz: Warum liegen hier riesige Erdhaufen?

Rund 4.000 Kubikmeter Erde lagern derzeit auf dem Messplatz. Weitere knapp 400 Kubikmeter sind am Durlacher Tor zwischengelagert. Wie ein Sprecher der Karlsruher Schienen-Infrastrukturgesellschaft (Kasig) auf ka-news-Anfrage mitteilt, handelt es sich in beiden Fällen um Aushubmaterial aus den verschiedenen Kombilösungs-Haltestellen, an denen der Erdaushub läuft oder lief. Aber warum wird dort die Erde gelagert und nicht wie im Fall des Kaiserstraßen-Tunnels abtransportiert?

"Das Material auf dem Messplatz ist zum Wiedereinbau gedacht - also zum Auffüllen der Baugrube entlang der Ettlinger Straße nach Herstellen der Deckel auf den in Offenbauweise hergestellten Tunnelabschnitten", so Achim Winkel, Sprecher der Kasig.

Dort konnte es allerdings nicht sofort eingebaut werden, da zum Zeitpunkt als die Erde aus den Haltestellen geholt wurde, das Auffüllen noch nicht möglich war. Doch nun sei es demnächst möglich: "Der Erdaushub wird nun Tonne für Tonne in die Ettlinger Straße gefahren und dort auf den hergestellten Tunnel geschüttet, um dann darauf den Straßenbau zu bewerkstelligen", sagt Winkel.

Material wird auf seine Eignung untersucht

Während die Erde auf dem Messplatz nun schon etwas länger gelagert wurde, ist der Haufen am Durlacher Tor neuer. Der Grund hierfür waren die mittlerweile abgeschlossenen Gleisbauarbeiten bei der Durlacher Allee. "Das Material am Durlacher Tor konnte wegen der damit zusammenhängenden schweren Erreichbarkeit des Durlacher Tors durch große LKW nur schlecht abtransportiert werden, so dass sich auch in diesem Fall für die geringe Menge eine günstige Zwischenlagerung angeboten hat", beschreibt Winkel weiter. In den kommenden Tagen soll sich das Bild an dieser Stelle jedoch wieder ändern: Die Erde wird nun wieder abtransportiert.

Bevor die Erde aber an ihren endgültigen Platz verbracht werden kann, stehen von Seiten der Kasig noch Untersuchungen des Materials an. Dies sei aber kein Grund zur Besorgnis, wie Winkel angibt, sondern eine Routinemaßnahme: "Der Erdaushub wird vor seiner Wiederverwendung in der Ettlinger Straße untersucht, ob er geotechnisch zum Einbau geeignet ist. Das ist er: "Deshalb würde der Sandberg demnächst auch kontinuierlich wieder kleiner werden.



