Karlsruhe Für Kriegsstraßen-Tunnel: Unterführung in der Kreuzstraße wird abgebaut

In einer Pressemitteilung kündigt die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) an, dass ab Donnerstag, 27. Juli, der Umbau der Kriegsstraße auch auf Höhe der Kreuzstraße beginnen kann. Die Fußgängerunterführung wird an diesem Tag gesperrt und dann abschnittsweise zurückgebaut.