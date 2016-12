Seit dem Jahr 1800 verläuft die Kriegsstraße in Ost-West- Richtung durch die Karlsruher Innenstadt. Ihr Aussehen hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert - in den kommenden Jahren wird sie sich im Rahmen der Kombilösung weiter wandeln. Wir haben ein paar alte Fotos aus dem Karlsruher Stadtarchiv gesucht - viel Spaß beim Durchklicken!

Bis 2021 soll nach aktueller Planung dann für rund 225 Millionen Euro ein 1,6 Kilometer langer durchgängiger Autotunnel unter der Kriegsstraße entstehen. Am Ettlinger Tor wird bereits seit mehreren Jahren am Kombibauwerk gebaut - die alte Autounterführung seit November 2015 zugeschüttet und abgetragen. Ab April 2018 wird es auch auf der westlichen Kriegsstraße ernst, dann rollen die Bagger für den zweiten Teil der Kombilösung, den Autotunnel an. Zuvor haben wir uns die Zeit genommen, um einen Blick zurück zu werfen - klicken Sie sich durch alte Stadtansichten aus dem Karlsruher Stadtarchiv.