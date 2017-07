Nachdem beim Jahrhundertprojekt Kombilösung in der Vergangenheit nicht immer alles nach Plan gelaufen war, befindet sich der Tunnelrohbau unter der Kaiserstraße inzwischen auf der Zielgeraden. Die Bauherrin rechnet mit keinen weiteren Verzögerungen. Bis zum Ende des Jahres sollen die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein.

Man halte am Betriebsbeginn im Jahr 2021 fest, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup am Dienstag bei einer offiziellen Baustellenbegehung unter der Kaiserstraße. Mit Beginn des kommenden Jahres soll dann der Innenausbau im Tunnel starten. Insgesamt zwei Jahre sind dafür eingeplant. 2020 soll der Straßenbahntunnel unter der Fußgängerzone dann in Betrieb gehen. Der 1,6 Kilometer lange Autotunnel in der Kriegsstraße soll ein Jahr später fertiggestellt werden.

Mit Abschluss des Tunnelrohbaus ist dann zwar ein wichtiges Etappenziel erreicht, doch der Innenausbau wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen." Dazu gehört das Verlegen von Leitungen und Schienen, das Betonieren der Bahnsteige, die Kiesfüllung des Gleisbettes, Anlegen des Gleisbettes, die Installation der Rolltreppen, die Fertigstellung der Treppenauf- und abgänge sowie die Strom- und Wasserversorgung", so Achim Winkel, Sprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig), im Gespräch mit ka-news.

Auch der Schalwagen, der in den vergangenen Wochen zusammengebaut wurde, wird laut Bauherrin im August seine Arbeit aufnehmen. Der Wagen soll die Innenschale der Tunnelröhre betonieren und bis Oktober im Einsatz sein.

Oberirdische Baustellen sollen bis Ende des Jahres verschwinden

Für die sieben Haltestellen und die Rolltreppen sind laut Kasig keine oberirdischen Baustellen mehr notwendig. Bis Dezember sollen sie weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden sein. "Wir werden dann andere Zufahrtswege nutzen", so Kasig-Geschäftsführer Uwe Konrath.

Nicht alle Bauabschnitte der sieben unterirdischen Haltestellen sind derzeit auf dem gleichen Stand. Das sei aus organisatorischer Sicht allerdings auch nicht möglich; bis Jahresende werde man allerdings an allen sieben Stationen soweit sein, versichert Pressesprecher Winkel. An der künftigen Station am Durlacher Tor seien bereits Fundamente für Treppen Auf- und Abgänge sowie eine Transferebene betoniert. Hier soll im August mit dem Innenausbau begonnen werden.

"Seit einem Jahr läuft alles rund"



Oberbürgermeister Mentrup, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Kasig ist, ist mit dem derzeitigen Verlauf der Bauarbeiten im Tunnel zufrieden. "Ich habe den Eindruck gewinnen können, dass es seit einem Jahr alles rund läuft. Wir halten unsere vereinbarten Fristen ein und wenn wir mit dem Rohbau bis Ende des Jahres fertig sind, sollten wir vor den meisten Gefahren gefeit sein."

Verschiedene Fachfirmen werden sich nach Aussage des Karlsruher Stadtoberhaupts um die Arbeiten des Innenausbaus kümmern, in den meisten Fällen handele es sich dabei um Routinearbeiten. Ob man am Ende im Zeitplan bleibe, hänge aber davon ab, wie die unterschiedlichen Tätigkeiten der Fachfirmen beim Innenausbau ineinander greifen, so Mentrup.