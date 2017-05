In einer Pressemitteilung warnt die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) vor Verkehrsbehinderungen am Ettlinger Tor ab der kommenden Woche. Aufgrund eines Fernwärmeanschlusses muss ein Fahrstreifen in der Kriegsstraße gesperrt werden.

Nach Aussage der Kasig wird ab dem 29. Mai bis voraussichtlich 7. Juli wegen Arbeiten der Stadtwerke Karlsruhe an einer Fernwärmeleitung in der Kriegsstraße im Bereich des Kombi-Bauwerks direkt am Ettlinger Tor einer der beiden nach Westen führenden Fahrstreifen gesperrt.

In dieser Zeit werde die bestehende Fernwärmeleitung an eine neu in den Deckel des Kombi-Bauwerks integrierte Leitung angeschlossen. Wegen der Sperrung des Fahrstreifens ist laut Kasig insbesondere in den Morgenstunden mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.