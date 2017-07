vor 30 Minuten Karlsruhe Entschädigungen für den Einzelhandel: Mannheim fragt Karlsruhe um Rat

Bei der Karlsruher Schienen-Infrastrukturgesellschaft (Kasig) wurde von Mannheim aus in der letzten Zeit verstärkt die Karlsruher Vorgehensweise beim Entschädigungsmanagement im Rahmen der Kombilösung angefragt. Aufgrund von Baumaßnahmen in der Fußgängerzone Planken kam es in Mannheim zu Beschwerden seitens des ansässigen Einzelhandels.