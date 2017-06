vor 27 Minuten Karlsruhe Eine statt zwei Fahrspuren: Kriegsstraße wird kurzzeitig verengt

Bereits seit einiger Zeit finden in der Kriegsstraße Arbeiten an der Fernwärmeleitung statt. Daher ist in Fahrtrichtung Westen die Fahrbahn verengt. Nun kommt noch eine weitere Verengung hinzu.