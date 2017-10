Das Durlacher Tor ist einer von vielen Hauptschauplätzen der Kombilösung: Kaum eine Baustelle hat sich über die Bauzeit der vergangenen Jahre so sehr verändert wie der wichtige Verkehrsknotenpunkt in Karlsruhe. Im Sommer 2018 soll der Verkehr hier wieder ohne Umleitungen fließen.

An der künftigen Gleiskreuzung zwischen Durlacher Tor und dem Beginn der Kaiserstraße wird derzeit fleißig betoniert und geschweißt. Während die Innenstadt bis zum Jahresende wieder zunehmend flanierfreundlicher wird, wird das Durlacher Tor erst zum Sommer 2018 seine endgültige zukünftige Oberfläche erhalten.

Der Umbau des Durlacher Tors ist für 2018 geplant. Achim Winkel, Sprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft auf ka-news-Nachfrage: "In den Sommerferien 2018 wird es eine Sperrung der dort verkehrenden Stadtbahn- und Straßenbahnlinien geben. Danach sind die Gleise und das Gleisviereck so umgebaut, dass die Bahnen aus der Kaiserstraße kommend nach Osten direkt geradeaus in die Durlacher Allee fahren können, nach links in Richtung Haid-und-Neu-Straße abbiegen können und auch von der Durlacher Allee oder von der Haid-und-Neu-Straße kommend in die Kapellenstraße abbiegen können. Die Gleise dort liegen noch und werden dann wieder angeschlossen."

Seinen Knotenpunkt-Charakter erhält das Durlacher Tor 2018 aber nur teilweise zurück: Die oberirdischen Fahrwege für die Bahnen und der früher dort vorhandene kleine Busbahnhof wird zurückkehren - allerdings in veränderter Form, denn der eigentliche Platz wird grundlegend umgestaltet. "Eine echte Verknüpfung zwischen ober- und unterirdischem Bahnverkehr und dem Busverkehr wird es erst mit Fertigstellung der Kombilösung geben, voraussichtlich Ende 2020", so Winkel. Bis dahin soll es noch einige "kleinere" Fahrbahnverlegungen am Durlacher Tor geben.

