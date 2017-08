Nach den Probebohrungen der vergangenen Monate sind nun die nächsten Vorzeichen zur Untertunnelung der Innenstadt für den Stadt- und Straßenbahnverkehr sichtbar. Am Ettlinger Tor wurde mit den Arbeiten zur Errichtung eines Infopavillons begonnen. Einmal fertig gestellt bietet er dem Besucher unter anderem eine Aussicht auf die Baugrube der unterirdischen Haltestelle Ettlinger Tor.

Vermutlich ließen sich die Karlsruher Planer von der einst größten Baustelle Europas inspirieren: dem Potsdamer Platz in Berlin. Dort stand in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die rote Infobox, die dem Besucher ausführliche Informationen über die Baustelle im Inneren und einen Ausblick auf das Geschehen von außen bot. Diese Infobox war schnell ein beliebtes Ziel bei Einwohnern und Besuchern der Hauptstadt.

Offensichtlich erscheint den Karlsruher Machern die geplante Baustelle zur Kombilösung von ähnlicher Bedeutung (siehe auch: "Baggerbiss und Gegendemo: Infopavillon zur Kombilösung"). So wurde nun mit den Bauarbeiten für den Karlsruher Pavillon begonnen. Seinen Standort hat er quasi über dem Bühneneingang des noch unter der Kreuzung beheimateten Rockclub Substage.

In etwa einem halben Jahr, also pünktlich zum offiziellen Baubeginn der Kombilösung, soll er fertig gestellt sein. Dann soll er den Bürgern als Anlauf- und Informationsstelle für alle Belange rund um die Baustelle dienen. Und als besonderes Highlight soll der Aussichtsturm den Blick auf das Geschehen lenken.

