Oberirdisch lässt sich nur erahnen, was auf den Baustellen der Kombilösung geschieht. Unter der Erde schreiten die Bauarbeiten immer weiter voran. Wie es aktuell unter dem Marktplatz aussieht, davon konnte sich ka-news bei einem Spaziergang unter Tage überzeugen.

Unterhalb des Marktplatzes ist in den vergangenen Jahren eine riesige Halle entstanden. Es ist die größte der zukünftigen unterirdischen Haltestellen, die im Zuge der Kombilösung entstehen. Hier treffen eines Tages die Verbindungen vom Mühlburger- und Durlacher Tor auf den Südabzweig.

In diesem Gleisdreieck wird dann wieder ein Abbiegen wie in den Zeiten vor dem Start des Jahrhundertprojekts möglich sein - nur eben unter- statt oberirdisch. Neu wird hier allerdings ein drittes Gleis sein, ein Stumpfgleis, in das Bahnen vom Kongresszentrum kommend einfahren können.

Abnahme des Rohbaus steht kurz bevor

Mit ein wenig Fantasie ist die zukünftige Haltestelle bereits zu erkennen, auch wenn bislang noch nicht mit dem Innenausbau begonnen wurde. Wie Diplom-Ingenieur Peter Müller bei der von der Initiative "Ja zur Kombilösung" initiierten Führung berichtet, beginnt dieser aber bald. Starten kann er, wenn die Abnahme des Rohbaus stattgefunden hat, was demnächst geschehen soll.

Baustelle Kombilösung Marktplatz Alle Bilder

An einigen Stellen muss noch die Wand betoniert werden. Der Baustellenboden soll später dann noch um rund 70 Zentimeter aufgeschüttet werden, bevor der Haltestellenbau beginnt, erklärt der Experte bei der Führung. Und während der Blick in die Tunnelröhren in Richtungen West und Ost bereits möglich ist, blockiert bislang noch die Druckschleuse den Einblick in den Tunnelabschnitt in Richtungen Süden. Ende des Jahres soll aber auch hier der Blick und der Weg frei sein.

Wenn Bauarbeiter Knochen ausgraben

Der Blick auf das dritte Gleis der Anlage ist mittlerweile ebenfalls frei: Stützen, die bislang die Tunneldecke getragen haben, wurden und werden nach und nach abgetragen. Das Abstellgleis wurde bereits mit einer Wand von den durchlaufenden Gleisen getrennt. Das Ende dieses Gleises liegt wenige Meter vor, oder besser, unter der Pyramide.

Und obwohl die Bauarbeiten nur mit einer sehr geringen Entfernung unter dem Karlsruher Denkmal stattgefunden haben, hat die Pyramide keine Beschädigungen erlitten, versichert Ingenieur Müller. Auch habe man hier keine Knochen ausgegraben.

Das sieht gerade vor der Stadtkirche anders aus: "Hier hatten die Arbeiter dann auch mal einen Oberschenkelknochen in der Hand", so Müller. Überraschend sei das nicht gewesen: Immerhin war um die Kirche einst ein Friedhof. Ansonsten blieben überraschende archäologische Funde beim Tunnelbau aus, so Müller weiter.

Bis 2021 die Bahnen an dieser Haltestellen stoppen können, muss allerdings noch einiges gemacht werden: Neben den Restarbeiten im Rohbau und dem Haltestellenbau an sich muss noch eine Zwischenebene eingebaut werden, über welche die Fahrgäste die Bahnsteige wechseln können. Zudem müssen noch die Zugänge fertiggestellt werden. Aber dann, wenn alles fertig ist, "hält die Haltestelle locker 100 Jahre", so Müller.