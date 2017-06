Schon seit einiger Zeit zieht sich eine blaue Leitung vom Kronenplatz durch die Karlsruher Innenstadt bis zum Europaplatz. Schon bald sind die Rohre allerdings Geschichte: Noch in diesem Monat sollen die Leitungen wieder abgebaut werden.

Wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) mitteilt, schreitet der Ausbau der unterirdischen Haltestellen weiter voran. So habe man am Donnerstag mit der Betonage des westlichen Sohlenabschnitts in der Haltestelle Europaplatz begonnen. Die Arbeiten sollen am morgigen Samstag beendet sein. Damit sind nach Aussage der Bauherrin die letzten beiden Sohlen betoniert.

"Das Ende des Baus der endgültigen Sohlen bedeutet gleichzeitig auch das Ende für die Havarieleitung, deren blaues Rohr sich von dem Durlacher Tor bis zum Europaplatz zieht", kündigt die Kasig in ihrem wöchentlichen Baustellenbericht an. Ab dem 19. Juni werde im Bereich zwischen Durlacher Tor und dem Kronenplatz die Demontage stattfinden. Wie viel Zeit für den Abbau der blauen Leitung benötigt wird, geht aus der Stellungnahme nicht hervor.

Die blaue Leitung erstreckte sich über rund anderthalb Jahre auf einer Länge von 1.500 Metern vom Durlacher Tor bis zum Europaplatz. Die Havarieleitung war eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme im Zuge des Aushubs der zukünftigen unterirdischen Haltestellen. Beim Eintritt von Grundwasser in die Haltestellen wäre es der Kasig möglich gewesen, Wasser in die Baustellen zu leiten und so einen Gegendruck zu erzeugen.