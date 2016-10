Baustellen in den Herbstferien: Karlsruher Verkehrsbetriebe arbeiten am Netz

Anzeige

Von Samstag, 29. Oktober, bis Montag, 7. November, werden von der AVG, den VBK und der Kasig mehrere Arbeiten parallel durchgeführt. "Um die Übersichtlichkeit der betrieblichen Auswirkungen für den Kunden zu verbessern, wurde hierzu ein neues Farbkonzept entwickelt. Auf den Haltestellen-Aushängen ist die erste Bauphase, die vom 29. Oktober bis 2. November andauert, farblich grün und die zweite Bauphase, die vom 2. bis 7. November andauert, farblich blau hinterlegt", wird in der Pressemeldung beschrieben.

Die erste Bauphase

Vom 29. Oktober bis 2. November wird von der Kasig eine Hilfsbrücke im Bereich der Baumeisterstraße ausgebaut und im Anschluss ein provisorisches Gleis verlegt. Ebenfalls ab dem 29. Oktober bis zum 7. November beginnen umfangreiche Gleisbauarbeiten entlang der Linie S1/S11.

Diese erfordern eine Vollsperrung des Streckenabschnitts vom Albtalbahnhof Karlsruhe bis zum Stadtbahnhof Ettlingen. Für den betroffenen Abschnitt wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Gleisbauarbeiten am Rheinhafen erfordern ebenfalls bis zum 7. November eine Umleitung der Tramlinie 5 zur Rheinbergstraße. Ab Entenfang zum Rheinhafen verkehrt ein SEV.

Die zweite Bauphase

In der zweiten Bauphase, die sich vom 2. November bis zum 7. November erstreckt, bleibt der Streckabschnitt auf der Linie S1/S11 vom Albtalbahnhof in Karlsruhe bis Ettlingen Stadt weiterhin aufgrund der Gleisbauarbeiten voll gesperrt. Auch der Schienenersatzverkehr zwischen dem Albtalbahnhof und Ettlingen Stadt bleibt eingerichtet. Die Vollsperrung endet am 7. November.

Auch an der Haltestelle Rheinhafen finden noch bis zum 7. November Gleisbauarbeiten statt. Mit deren Umsetzung war bereits vor einigen Wochen begonnen worden. Die Haltestelle kann nicht von der Linie 5 angefahren werden. Es ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Entenfang und Rheinhafen eingerichtet. Die Linie 5 fährt ab Lameyplatz weiter zur Haltestelle Knielingen Rheinbergstraße.



