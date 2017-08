Die Ferienzeit verlangte den Karlsruher Pendlern in diesem Jahr einiges ab: Sowohl die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) als auch die Altbal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) kündigten Baustellen an. Auch die Karlsruher Schieneninfrastruktur (Kasig) nutzte die Sommerferien für aufwendige Baumaßnahmen. Nach den Sommerferien soll alles wieder beim Alten sein. Liegt die Kombi-Bauherrin im Zeitplan?

Die Liste der Arbeiten, die sich die VBK, die AVG und die Kasig vorgenommen haben, ist in diesem Jahr lang. Ganze 13 Baustellen wurden für die Ferienzeit geplant. "Wir haben versucht, uns bestmöglich mit dem Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe und der Kombilösung abzustimmen, sodass die Maßnahmen möglichst wenig Auswirkungen auf unsere Fahrgäste haben", erklärte Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der VBK, vor Beginn des Baustellen-Marathons. "Es bleibt leider unabwendbar, dass wir bauen müssen."

Durlacher Allee und Mühlburger Tor lahmgelegt

Neben den VBK und der AVG hatte vor allem die Kasig viele Pläne während der Sommerferien. Eine große Baustelle: das Mühlburger Tor. Hier stehen noch Straßenbaumaßnahmen an. Bis zum 5. September, gibt es an der Querung Nord-Süd für Autofahrer kein Durchkommen. Auf der Nordseite plant die Kasig, die alten Gleise zu entfernen und die Straßenoberfläche neu einzubauen.

Des Weiteren wurde an Bürgersteigen und dem Asphalt zwischen dem Kaiserhof und der Polizeistelle nahe des Marktplatzes gearbeitet. Am deutlichsten bekamen Autofahrer und Bahnpendler die Auswirkungen aber in der Durlacher Allee zu spüren: Die Kasig verlegte entlang der Tunnelrampe die endgültigen Gleise mit provisorischem Anschluss an die vorhandene Nordschleife.

Baustelle in der Durlacher Allee Alle Bilder

Die Haltestelle Gottesauer Platz verwandelte sich in eine Baustelle und wurde komplett aufgehoben. Die Folge: Sowohl die Linien S4, S41, S5 als auch die Tramlinien 1 und 2 fuhren Umleitung. Vergangene Woche wurden nach Aussage der Kasig in der Durlacher Allee Umfahrungsgleise verlegt, im Bereich des Gottesauer Platzes liegen sie bereits im Straßenraum. Dort sollen sie dauerhaft als Ausweichstrecke zur Verfügung stehen.

Endspurt in der Durlacher Allee, Warten in der Ebertstraße

Oberstes Ziel sei es, rechtzeitig zum Schulbeginn am 12. September die Bahnen auf den endgültigen Gleisen entlang der Tunnelrampe fahren zu lassen und die Straßenoberfläche wieder in einen leistungsfähigen Zustand zu versetzen, teilte die Kasig in ihrem wöchentlichen Baustellenbericht vergangene Woche mit. Im Gespräch mit ka-news gibt sich Pressesprecher Achim Winkel optimistisch, dass die festgelegten Termine eingehalten werden können.

Man liege mit den Baustellen im Zeitrahmen, so Winkel. "Ab dem 12. September morgens um vier fahren die Stadtbahnen in der Durlacher Allee wieder wie gewohnt", versichert er. Auch für Autofahrer werde die Kreuzung dann wieder freigegeben. Für das Mühlburger Tor kündigt der Kasig-Sprecher ebenfalls Entspannung nach den Sommerferien an. Die Vollsperrung werde ebenfalls pünktlich zum Ferienende aufgehoben.

Gedulden müssen sich allerdings noch die Bewohner der Ebertstraße. Bei der gemeinsamen Baumaßnahme der VBK und derStadtwerke Karlsruhe wurde Mitte August eine undichte Stelle an einer Fernwärmeleitung entdeckt. Die Folge: Die Baumaßnahme musste an dieser Stelle verlängert werden. Die aktuelle Verkehrsführung im Bereich der Ebertstraße wird bis Donnerstag, 22. September, aufrechterhalten. Die Nordfahrbahn der Ebertstraße wird somit erst wieder am 23. September freigegeben.

Mehr zum Thema:

"Es ist unabwendbar": Neuer Baustellen-Marathon für Karlsruhe im Sommer

Baustellen-Marathon in den Ferien: Versinkt Karlsruhe im Bahnchaos?

Baustellen-Marathon in Karlsruhe: So sieht es in der Durlacher Allee aus