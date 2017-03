Großes Gerät ist am vergangenen Wochenende in der Karlsruher Kriegsstraße im Einsatz gewesen: Die Fußgängerbrücke an der Ritterstraße ist abgerissen worden. Fußgänger und Radfahrer können die Kriegsstraße noch über die Fußgängerbrücke an der Lammstraße überqueren.

Gebaut in den 1970er Jahren, war die Fußgängerbrücke an der Ritterstraße über 40 Jahre Teil des Karlsruher Stadtbilds. Ihr Abriss erfolgte im Rahmen der Bauarbeiten zum zweiten Teil der Kombilösung. Ab April wird in offener Bauweise der 1,6 Kilometer lange Autotunnel unter der Kriegsstraße entstehen. "Die Arbeiten am Wochenende liefen hervorragend", so Achim Winkel, Sprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) gegenüber ka-news, "es wurde an dieser Stelle intensiv gearbeitet."

Am Sonntag gegen 19 Uhr - und damit deutlich früher als geplant - habe man die Kriegsstraße wieder für den Verkehr freigeben können. Nicht ganz 24 Stunden dauerte der Abriss des Bauwerks: Die Brücke wurde zunächst in sechs einzelne Teile zersägt und anschließend mit einem Kran abtransportiert. Und so sah das Ganze dann aus.

Die Brückenteile mit einem Gewicht von 30 bis 60 Tonnen wurden mit dem Kran in das Mittelfeld der Kriegsstraße gelegt. Dort sollen sie weiter zerkleinert und dann abtransportiert werden. Es wird nicht die letzte Brücke sein, die in der Kriegsstraße entfernt werden wird.

Wie Winkel bestätigt, soll in etwa einem Jahr auch die Fußgängerbrücke auf Höhe der Lammstraße abgerissen werden. Ein genaues Datum gibt es bislang noch nicht. Was aber mit Sicherheit feststeht: "Bevor die zweite Fußgängerbrücke abgerissen wird, wird ein ebenerdiger Übergang für Fußgänger und Radfahrer auf Höhe der Ritterstraße eingerichtet", verspricht Winkel.