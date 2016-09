Anzeige

ka-news ist das wichtigste, frei verfügbare, interaktive Nachrichtenportal für Karlsruhe und die Region - mit leidenschaft für Dich gemacht. Mit über 15 Jahren Online-Erfahrung und über 7 Millionen Seitenabrufen im Monat ist ka-news.de das führende Online-Nachrichtenportal für Karlsruhe und eine der reichweitenstärksten Nachrichtenwebseiten Baden-Württembergs. 280.000 Menschen nutzten ka-news.de regelmäßig.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Volontär (m/w)!

Als Volontär bist du bei uns von Anfang an in den redaktionellen Arbeitsalltag eingebunden. Du recherchierst und schreibst Artikel, gehst zu Pressekonferenzen und bringst eigene Themenvorschläge ein - immer unterstützt von unseren Redakteuren.

Zusätzlich bist Du an der Produktion des regelmäßig erscheinenden Printmagazins "ka-insight" beteiligt. Während des 18-monatigen Volontariats nimmst Du regelmäßig an Inhouse-Schulungen und Ausbildungstagen beim SÜDKURIER-Medienhaus in Konstanz teil.

Interessiert? Alle Infos zur Bewerbung findest du auf unserem Jobportal jobs-im-südwesten.de (Hier klicken!)