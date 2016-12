Liebe Leser, ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und wir, die ka-news-Redaktion, möchten Ihnen an dieser Stelle Danke sagen! Danke für ein Jahr voller Themen, Emotionen und auch Diskussionen. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2017 mit Ihnen.

Müssten wir uns für ein "persönliches" Highlight in diesem Jahr entscheiden - es wäre der ka-news-Relaunch! In die neue stationäre Seite hat das gesamte Team viel Arbeit und Leidenschaft investiert - und schließlich waren wir voller Spannung, wie Ihnen, liebe Leser, die Seite schlussendlich gefällt.

Schlanker, übersichtlich und aufgeräumt - das Wichtigste auf einen Klick für Sie erstellt, das war unser Ziel. Orientieren wir uns an den Rückmeldungen, die uns bislang erreichten, fühlen wir uns in der Ausrichtung bestätigt. Aber wir wollen uns darauf nicht ausruhen - bitte bleiben Sie uns weiter kritisch treu, wir freuen uns auf Ihre Ideen, Anregungen und Anmerkungen wie wir ka-news noch besser machen können.

Doch 2016 war nicht nur das Jahr des Relaunchs - es war auch das Jahr der Debattenkultur. Politische Entscheidungen führten zu zahlreichen Diskussionen, auch in unserem Kommentarbereich. Leider überschlugen sich die Emotionen immer häufiger, der sachliche Meinungsaustausch war zunehmend gefährdet. Dieser beunruhigenden Entwicklung wollten wir und werden wir entgegenwirken. Wir starteten im März die Online-Wochen gegen Rassismus, welche wir auch 2017 wieder ausrufen werden.

Wir hoffen, damit in einer Zeit der zunehmenden Verrohung des Umgangtons zu einer besseren Debattenkultur beizutragen. Meinungsaustausch und Kommentare sind für uns wichtig - und wir werden uns weiterhin für sie einsetzen. Doch ohne Ihre Unterstützung wird es nicht gehen, daher unser Appell ganz im Sinne der weihnachtlichen Nächstenliebe: Bleiben Sie menschlich und bleiben Sie uns treu!



Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie einen guten Start in das neue Jahr 2017! Feiern Sie schön!

Ihre ka-news-Redaktion

Sie wollen wissen, was 2016 in Kultur, Politik und beim Karlsruher SC passiert ist? Wir haben alle Jahresüberblick für Sie in einem Dossier gesammelt. Klicken Sie sich durch das vergangene Jahr.