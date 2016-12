Weihnachten in Karlsruhe: Historische Bilder aus dem Stadtarchiv!

In Karlsruhe herrscht Weihnachtsstimmung - die Geschenke sind gekauft, der Baum geschmückt. Wir haben uns für Sie im Karlsruher Stadtarchiv umgesehen und wunderschöne Weihnachtsimpressionen der vergangenen 60 Jahre gefunden. Klicken Sie sich durch das historische Karlsruhe.

Wussten Sie, dass der erste Weihnachtsmarkt in Karlsruhe am 9. Dezember 1972 stattgefunden hat? Damals übrigens noch vor dem Karlsruher Schloss. Erst fünf Jahre später zog er auf den Marktplatz um. Wie es damals auf dem Christkindlesmarkt zuging, sehen Sie in unserer Bildergalerie:

Historisches Weihnachten Teil 1 Alle Bilder

Ihnen haben die Bilder gefallen? Dann verpassen Sie morgen nicht Teil 2 unserer Bilderserie "Historisches Weihnachten in Karlsruhe".