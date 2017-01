vor 1 Stunde Karlsruhe Prosit Neujahr: Welche Schlagzeilen wollen Sie 2017 lesen?

Das Jahr ist 2016 ist vorbei - auf geht es ins neue Jahr! Zur Neujahrstradition gehören neben "Dinner for One" und riesigen Brezeln auch gute Vorsätze und Wünsche. Letztere haben wir zahlreich - vor allem in Hinblick auf Karlsruher Schlagzeilen.

Was wird das neue Jahr der Fächerstadt bringen? Wir haben einen Ausblick auf potentielle Karlsruher Schlagzeilen geworfen. Was wir 2017 gerne schreiben und lesen würden - unsere (nicht immer ganz ernst gemeinten) Wunsch-Schlagzeilen 2017. Eröffnung 2019: Autotunnel schneller fertig als geplant

schneller fertig als geplant Gemeinderat entscheidet: Bäckereien müssen glutenfreies Angebot haben

Hochstimmung im Wildpark: KSC holt Dominic Peitz zurück

zurück Das Fest Schnee-Special : Jetzt wird die Klotze auch im Winter gerockt!

: Jetzt wird die Klotze auch im Winter gerockt! Für mehr E-Autos : Karlsruhe richtet Fördertopf ein

: Karlsruhe richtet Fördertopf ein Friedlich: Polizei hatte am Wochenende keinen einzigen Einsatz!

hatte am Wochenende keinen einzigen Einsatz! Historisch: Antifa und Pegida Karlsruhe treffen sich zum friedlichen Gespräch

und treffen sich zum friedlichen Gespräch AVG stellt ein: Endlich mehr Fahrer auf den S-Linien

Straßenbahnunfälle : KIT erfindet Außen-Airbags für Bahnen

: KIT erfindet Außen-Airbags für Bahnen Beschlossene Sache: Neubau von Studentenwohnheimen gegen Wohnraumknappheit

Vielumjubeltes Comeback: Der Pizzabäcker darf wieder auf den Weihnachtsmarkt!

darf wieder auf den Weihnachtsmarkt! Unerwarteter Geldregen : Wertvolles Relikt bei Bauarbeiten gefunden

: Wertvolles Relikt bei Bauarbeiten gefunden Bundesweiter Vorreiter: Karlsruhe testet bedingungsloses Grundeinkommen

Runde Sache: Oststadtkreisel wird unter die Erde verlegt

wird unter die Erde verlegt Endlich erwachsen: Bindestrich wird als vollwertiger Buchstabe anerkannt

wird als vollwertiger Buchstabe anerkannt Funktioniert wirklich: Karlsruher Studenten entdecken Mittel gegen Kater

entdecken Mittel gegen Kater Mehr Wohnraum : Neues Stadtviertel Innenstadt-Wald entsteht hinter Schlossgarten

: Neues Stadtviertel Innenstadt-Wald entsteht hinter Schlossgarten Kopiert: Karlsruhe-Klon wird in China gebaut, Kombi-Baustelle inklusive

Flaniermeile am Wasser: Stadt verlegt Rheinufer in die Innenstadt

in die Innenstadt In einer Stunde fertig: Neues Wildparkstadion kommt aus dem 3D-Drucker

kommt aus dem 3D-Drucker Endlich geschafft: Karlsruher Biere sind nun Weltkulturerbe

sind nun Weltkulturerbe ka-news deckt auf : Trump gar nicht in den USA geboren

: Trump gar nicht in den USA geboren Sensation: KSC wird in Aufstiegssaion Erstliga-Herbstmeister Liebe Leser, jetzt sind Sie dran! Schreiben Sie uns Ihre Schlagzeile(n) für das Jahr 2017. Was würden Sie am liebsten auf ka-news lesen wollen? Eine Auswahl der besten Vorschläge wird gemeinsam mit unseren Ideen anschließend zur Abstimmung gestellt.