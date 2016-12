Das Jahr des Karlsruher Gemeinderates war bestimmt von großen Entscheidungen, die die Zukunft der Stadt maßgeblich beeinflussen. Wir blicken zurück auf das Jahr, in dem unter anderem grünes Licht für den Doppelhaushalt 2017/18, das Wildparkstadion und den Ikea-Neubau gegeben wurde.

Januar

Gleich zu Beginn des Jahres wurde eine Aussicht gegeben, wohin der Weg in diesem Jahr führen wird. Der Gemeinderat hat mehrheitlich zugestimmt, dass 482 Sparmaßnahmen durchgeführt werden sollen. So sollen bis 506,62 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 eingespart werden. So früh wie in diesem Jahr sei noch nie über den Haushalt gesprochen worden, betont Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Die FDP hatte zudem ins Gespräch gebracht, ob in Karlsruhe nicht wieder eine Markthalle eingerichtet werden könnte. Als ein möglicher Standort wurde der Kronenplatz ins Gespräch gebracht. Entschieden ist hier aber noch nichts, das Marktamt will die Auswirkungen einer solchen Markthalle noch prüfen.

Februar

Der geplante dm-Neubau an der Durlacher Allee beschäftigt im Februar erneut den Karlsruher Gemeinderat. Die Kult-Fraktion zeigt sich hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrsaufkommens besorgt und fordert in einem Antrag an den Gemeinderat die Untersuchung einer alternativen Anbindung der dm-Zentrale, um Staus zu vermeiden.

März

Die Sitzung des Gemeinderats im März beschäftigte sich zum einen mit einer personellen Frage: Wer übernimmt nach dem Ende der Amtszeit von Michael Obert die Stelle des Baubürgermeisters? Einige Fraktionen sprachen sich für den FDP-Mann aus, andere hingegen nicht. Im Juni wurde Michael Obert erneut in seinem Amt bestätigt.

Eine andere Frage konnte im März hingegen nicht beantwortet werden: Wie geht es weiter mit der Europahalle? Mängel am Brandschutz machen Veranstaltungen mit bis zu 9.000 Besuchern unmöglich. Man hat beraten, ob die Halle nur für Trainingszwecke geöffnet werden solle, eine Teilsanierung für Veranstaltungen bis 1.500 Personen durchgeführt wird oder eine "neue" Europahalle gebaut werden soll. Die Entscheidung wurde in den Sommer vertagt.

Ein großer Schritt in Richtung Zukunft Zoo wurde ebenfalls im März getan. Der Gemeinderat beschloss das "Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten". Darin verankert sind 40 Einzelbausteine.

April

Das erste Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des Haushalts wurde im April beschlossen. 304 Punkte sollten verändert werden, in vielen Fällen ging das ohne Zustimmung des Gemeinderates. Dennoch blieben 124 Maßnahmen übrig, über die einzeln abgestimmt wurde. Erhöht werden sollten so die Preise für Zoo und Bäder, gespart werden bei der Förderung im Theaterbereich.

Mai

Supermarkt, Kita, Büros sowie Wohnungen für Jedermann - das C-Areal in der Karlsruher Nordstadt soll neu gestaltet werden. Wie es in diesem Bereich künftig aussehen könnte, wurde dem Gemeinderat im Mai aufgezeigt.

Etwas Neues wollen viele hingegen nicht in der Karlsruher Dragonerstraße 4 sehen. Denn dort steht seit rund 80 Jahren das Franz-Rhode-Haus, welches vom Abriss bedroht ist. Der Gemeinderat unternahm sein Möglichstes, aber an der Entscheidung des Inhabers konnte man nichts ändern.

Juni

Unter dem lautstarken Protest der Sparpolitik-Gegner wurde im Sommer das 2. Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des Haushalts beschlossen. Mit den 188 weiteren Maßnahmen sollen sieben Millionen eingespart werden. Mehrheitlich schloss sich der Gemeinderat dem Vorschlag der Stadt an.

Auch ein Entschluss, der erst am Ende des Jahres für viel Aufsehen sorgen wird, hat im Juni seinen Ursprung. So beschloss der Gemeinderat einheitlich und ohne Diskussion die "Änderung der Zulassungsrichtlinien für den Karlsruher Christkindlesmarkt". Erst im November kam es zur öffentlichen Debatte um die Vergabekriterien, als einige Schausteller sich über ihren Ausschluss beklagten.

Juli

Gleich zwei richtungweisende Neubau-Entscheidungen wurden im Juli getroffen. Zum einen wurde der 113 Millionen Euro teure Neubau eines Fußballstadions am Standort Wildpark beschlossen. Zum anderen wurde für den nötige Bebauungsplan am Weinweg gestimmt. Anders ausgedrückt: Der Weg wurde freigemacht für das Ikea-Möbelhaus.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause brachten Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz und Oberbürgermeister Frank Mentrup ihre Haushaltsreden in den Gemeinderat ein - so früh wie noch nie, wie sie betonen.

September

Nach der Sommerpause haben die Stadträte über die Zukunft der Majolika beraten. Sollen dort künftig Empfänge und Hochzeiten stattfinden? Die Idee: Das altehrwürdige Areal soll mehr Nutzen haben, um so die Rentabilität zu steigern. Mit diesem Konzept kann die Majolika vorerst weitermachen.

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit haben die Verantwortlichen der Stadt fünf Stellen ausgearbeitet, an welchen neue Blitzer aufgestellt werden sollen. Drei Monate später wurden an drei Stellen die ersten Anlagen in Betrieb genommen.

Ende September war es dann an den Stadträten, ihre Meinung zum Doppelhaushalt 2017/18 einzubringen. ka-news hat die Meinungen und Änderungsanträge jeder Fraktion in einem eigenen Dossier zusammengefasst.

Oktober

Kommt eine zweite Rheinbrücke, oder kommt sie nicht? Nach der Einigung im Streit zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz trat die Stadt in Sachen zweite Rheinbrücke auf die Bremse. Der Gemeinderat wollte im Oktober noch zu keiner Entscheidung kommen, weil die Analysedaten nicht mehr zeitgemäß sind. Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

November

Im November wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Der Gemeinderat beschloss den Doppelhaushalt 2017/18. Im Kern des 500-seitigen Dokuments geht es darum, wo die Stadt sparen kann und wo Möglichkeiten für Mehreinnahmen bestehen. Der Großteil der Fraktions-Anträge wurde in der rund 12-stündigen Haushaltssitzung abgelehnt. Dem Entwurf der Stadt wurde damit fast komplett entsprochen.

Einen kleinen Schritt in Richtung "zweite Rheinbrücke" sollte im November unternommen werden. Dann stand der Tagesordnungspunkt aus dem Oktober erneut auf dem Programm. In der Debatte war man sich einig, dass man sich nicht wirklich auf eine Lösung einigen kann. Eine endgültige Entscheidung steht damit weiterhin aus.

Ein genaueres Bild, wie die Zukunft aussehen könnte, wurde bei der Stadthalle entworfen. Mit einem ersten Planungsentwurf vor Augen, hat der Gemeinderat insgesamt rund 58 Millionen Euro für das Projekt freigegeben.

Dezember

In seiner letzten Sitzung 2016 verabschiedete der Karlsruher Gemeinderat den Bebauungsplan für Ikea an der Durlacher Allee. Mehrheitlich stimmten die Stadträte der entsprechenden Beschlussvorlage zu. Trotz aller Freude über die Ansiedlung des Möbelriesen, gab es im Dezember erneut kritische Stimmen im Rathaus.

Wie bereits im Doppelhaushalt vorgesehen, wurden im Dezember zudem die Parkgebühren in Karlsruhe erhöht. Der Preis an der Parkuhr wird ab 15. Januar bis zu 50 Cent teurer sein. Am 17. Januar kommt der Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen.