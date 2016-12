Es war ein ereignisreiches Jahr in der Karlsruher Lokalpolitik: Neues KSC-Stadion, Ikea-Neubau und Doppelhaushalt. Was das neue Jahr im Gemeinderat bringen wird bleibt offen - zum Jahresende ist es Zeit, Danke zu sagen. Es folgen die Weihnachtsgrüße der Karlsruher Fraktionen, Wählervereinigungen und Einzelstadträte an die Karlsruher Bürger.

CDU-Fraktion Karlsruhe

"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, möge das Weihnachtsfest in diesem Jahr, welches getrübt ist durch den Kummer über den Anschlag in Berlin, uns alle daran erinnern, was wirklich wichtig im Leben ist: Es ist die Gesundheit, denn ohne sie sind wir in unserem Handeln eingeschränkt. Es sind andere Menschen, die gerne an unserem Leben Anteil nehmen und wir an deren. Es ist das Vertrauen und die Zuversicht, dass die Werte unserer Gesellschaft nicht durch den Hass und die Gewalt einzelner zerstört werden können. Wir erhoffen deshalb für Sie alle, dass Ihre Feiertage erfüllt sind von Gesundheit, Menschen die Sie lieben und Optimismus. Die CDU-Fraktion wünscht Ihnen allen einen guten Rutsch sowie viele glückliche Momente im neuen Jahr 2017."

SPD-Fraktion Karlsruhe

"Die furchtbare Tat in Berlin, aber auch alle anderen Gewaltexzesse der jüngsten Vergangenheit müssen Auftrag für uns alle sein, im Einsatz für Friede, Freiheit und Demokratie, und im Einsatz für gegenseitigen Respekt und die Achtung der Menschenwürde mehr denn je zusammen zu halten, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg. Möge das neue Jahr von unser aller Hoffnung getragen sein, dass die Verantwortlichen dieser Welt die Weichen entsprechend stellen. Die Zeit der Besinnung ist gekommen, die Zeit, in der die frohe Botschaft an Heiligabend bei der Menschheit endlich ankommen muss."

Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion Karlsruhe

"Weihnachten ist dieses Jahr überschattet von dem brutalen Attentat in Berlin; unser Mitgefühl gilt den Betroffenen. Den Karlsruher Bürgerinnen und Bürgern wünscht die GRÜNE Fraktion eine friedvolle Zeit, ohne Angst und Verunsicherung. Wir hoffen, dass unsere demokratischen Werte dem Terror standhalten und die Menschen nicht verleitet werden, Hass mit Hass zu vergelten. Lassen Sie uns auch in 2017 gemeinsam den menschenverachtenden Taten und Parolen entgegentreten: durch eine starke Demokratie sowie durch Respekt und Achtsamkeit gegenüber Anderen."

Kult-Fraktion Karlsruhe (Die Partei, Piraten, Karlsruher Liste)

"Die KULT-Fraktion wünscht allen frohe Feiertage und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches Jahr 2017! Besonders erwartungsfroh blicken wir auf die Heimattage 2017 in Karlsruhe. Wir hoffen, dass die vielseitigen Karlsruher Kulturangebote Ihnen allen Freude bereiten werden!"

FDP-Fraktion Karlsruhe

"Mit 2016 geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Ein Jahr, das auf politischer Ebene viel Wirbel gebracht hat. Jetzt gilt es, die Lehren aus dem Jahr zu ziehen: Der Schlüssel für den inneren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft liegt nicht im Karlsruher Rathaus, im Stuttgarter Landtag oder im Berliner Bundestag – nein, diesen Schlüssel tragen wir alle gemeinsam. Lassen Sie uns mutig, gemeinsam in 2017 starten! Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesundes, glückliches und friedvolles Weihnachtsfest und freuen uns auf Sie in 2017."

AfD Karlsruhe

"Liebe Karlsruher Mitbürger, ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. In seinem Verlauf ist aus anfänglichen Befürchtungen leider die Gewissheit geworden, dass auch wir Deutsche in unserem eigenen Land vor ausländischen Terroristen nicht mehr sicher sind. Deren Ziel ist es, uns - als in ihren Augen Ungläubige - zu treffen und uns von der Ausübung unserer christlichen Bräuche und von der Pflege unserer christlichen Traditionen abzuhalten. Lassen Sie nicht zu, dass sie dieses Ziel erreichen, bleiben Sie sich selbst treu und genießen Sie ihre Weihnachtszeit - gerade angesichts der Unwägbarkeiten unserer heutigen Zeit! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, eine schöne Zeit zwischen den Jahren und für 2017 alles nur erdenklich Gute."

Gemeinsam für Karlsruhe (GfK)

"Kann man angesichts der Ereignisse in Berlin noch wirklich fröhliche Weihnachten feiern? Geht das oder muss man einfach alles verdrängen. Ist es möglich mit all den Problemen in Familie, Beruf und Gesellschaft ein gutes Jahr zu wünschen oder zu erwarten? Gemeinsam für Karlsruhe meint es gibt zwei Gründe, die einen hoffen lassen. Besinnen wir uns wieder darauf, dass wir einander brauchen und gute Beziehung untereinander mehr Wert sind als alles Geld der Welt. Und vergessen wir nicht, dass Weihnachten heißt 'Gott lässt uns nicht allein'. So kann man feiern und trotz allem Gutes erwarten: Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr."

Freie Wähler Karlsruhe, Jürgen Wenzel

"Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern von ka-news ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreis ihrer Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr. Für 2017 hoffe ich auf ein friedvolles Miteinander. Den Mut Entscheidungen zu treffen die dem Wohl aller Bürgerinnen und Bürger dienen."

Stefan Schmitt (parteilos)

"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein ereignisreiches Jahr geht seinem Ende entgegen. Ein Jahr, das in Summe für Karlsruhe positive Veränderungen mit sich gebracht hat. Die Baustellen im Zentrum gehen spürbar zurück. Die Sparmaßnahmen im städtischen Haushalt stellen sicher, dass Karlsruhe auch in den nächsten Jahren handlungsfähig bleibt und nicht in seinen Schulden versinkt. Allerdings ist die Stadt im zu Ende gehenden Jahr auch unsicherer geworden. Die Kriminalität ist gestiegen. Der Oberbürgermeister beklagt zu Recht die Verrohung der Sitten. Dem gilt es im Neuen Jahr entgegenzuwirken und dafür werde ich arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen besinnliche Weihnachtsfeiertage, Gesundheit und viel Erfolg im Neuen Jahr."

Von der Linken-Fraktion erreichte die ka-news-Redaktion bis zum Einsendeschluss kein Grußwort.