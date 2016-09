Tag der offenen Moschee: Karlsruher Muslime öffnen Gemeinde-Pforten

Anzeige

Über 1.000 Muslim-Gemeinden mit unterschiedlichen kulturellen und ethnischen Hintergründen beteiligen sich nach Aussage der DMK an dieser gemeinsamen Aktion. Der Karlsruher Muslimkreis möchte auch in diesem Jahr wieder seine Gemeinderäume für Gespräche und Begegnungen öffnen. Aus Erfahrung wisse man, dass "in dieser Atmosphäre der Begegnung und des gemeinsamen Speisens das Aufeinander-Zugehen leichtfällt und Gespräche freundschaftlich verlaufen", heißt es in der Mitteilung.

"Besonders in diesen Tagen, an denen der 'Moscheebau in Karlsruhe' so stark und zum Teil kontrovers diskutiert wird, ist es wichtig, dass solche Gesprächsmöglichkeiten von Muslimen angeboten und von Karlsruher Bürgern wahrgenommen werden", findet der DMK, "nur durch Gedankenaustausch, Dialog und Empathie ist es möglich, gemeinsam scheinbare oder tatsächliche Schwierigkeiten im Zusammenleben zu identifizieren und mögliche Lösungsansätze auf der lokalen Ebene anzudenken und umszusetzen."

Der DMK hofft nach eigenen Angaben, dass gerade auch die Personen und Gruppen, die einen Moscheebau öffentlich kritisieren und dem skeptisch gegenüber stehen, das Gesprächsangebot annehmen werden.



