Im August sorgte der geplante Bau einer Moschee für den Türkisch Islamischen Kulturvereins (Ditib) in Mühlburg für eine hitzige Diskussion in Karlsruhe - bis der Neubau auf Eis gelegt wurde. Jetzt gibt es neue Pläne des Vereins.

Die Ditib-Gemeinde plant nach Informationen des Südwestrundfunks auf dem bisherigen Gelände in der Karlsruher Oststadt den Bau eines modernen islamischen Gemeindezentrums. Wie Ditib gegenüber dem SWR mitteilte, wolle man beim Bau "auf ein traditionelles Erscheinungsbild mit einer Moschee" verzichten. Über das Bauvorhaben wolle man die betroffenen Bürgervereine in Karlsruhe in den kommenden Wochen informieren.

Die Karlsruher CDU hatte im vergangenen Jahr einen möglichen Neubau in Mühlburg kritisiert. Die Christdemokraten warfen der Stadt geheime Verhandlungen für eine "Großschmoschee mit vier Minaretten" vor. Oberbürgermeister wies die Vorwürfe zurück. Dennoch wurden die Pläne für das Gebiet in Mühlburg auf Eis gelegt. Ditib kündigte bereits vor dem Streit im Oktober an, das Gebäude auf dem bisherigen Gelände in der Oststadt ausbauen zu wollen, sollte ein Neubau nicht möglich sein.