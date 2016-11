Nach Streit in Karlsruhe: Ditib legt Pläne für Moschee-Neubau auf Eis

Anzeige

Seit rund zwei Jahren sucht die Ditib-Gemeinde in Karlsruhe einen Baugrund für eine neue und vor allem größere Moschee in Karlsruhe. Ein städtisches Grundstück nahe des Mühlburger Bahnhofs rückte in die engere Wahl - zum Missfallen der Karlsruher CDU und dem Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther.

Ist der Moschee-Neubau passé?

Die Christdemokraten warfen der Stadt vor, die Stadträte über die Verhandlungen für eine "Großmoschee mit vier Minaretten" nicht ausreichend informiert zu haben. Von Oberbürgermeister Frank Mentrup und anderen Stadträten hagelte es daraufhin scharfe Kritik.

Wie der SWR nun berichtet, hat die Ditib-Gemeinde ihre Pläne für einen Neubau im Karlsruher Westen aufgegeben. Vor allem die CDU als auch die Grünen hätten sich gegen den Moscheebau ausgesprochen, so der Südwestrundfunk. Ditib habe aufgrund mangelnder Unterstützung im Gemeinderat einen Schlussstrich gezogen.

Und wie geht es jetzt weiter? Ditib hatte bereits im Oktober angekündigt, auch dann an den Plänen festhalten zu wollen, sollte ein Neubau in Mühlburg nicht möglich sein. In diesem Fall plant die Gemeinde nach eigener Aussage, auf dem bisherigen Gelände in der Oststadt das Gebäude auszubauen. Dies sei ohne Zustimmung vonseiten der Karlsruher Politik möglich. Wie genau der Neubau aussehen könnte, ist bislang noch nicht klar. Fest steht, dass das neue Gebetshaus Platz für 500 bis 600 bieten soll. Muezzin-Rufe sind nach Aussage der Stadt aber nicht geplant.

(Oberbürgermeister Frank Mentrup reagierte im August mit scharfer Kritik auf die Äußerungen von Ingo Wellenreuther und der Karlsruher CDU)

