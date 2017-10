Die Karlsruher CDU wirft der Stadt Karlsruhe mangelnde Informationspolitik beim Thema Moschee-Neubau vor. Ingo Wellenreuther spricht von "Geheimverhandlungen" welche zwischen der Stadtverwaltung und dem Islamverband Ditib stattgefunden haben sollen. Die Stadt Karlsruhe dementiert die Vorwürfe.

"Letztes Jahr im Sommer wurde viel darüber diskutiert, ob es über den damals geplanten Bau einer Großmoschee durch den Islamverband Ditib in Mühlburg Geheim­verhandlungen zwischen Stadtverwaltung und Ditib gegeben hat, weil die Stadt die Öffentlichkeit lange nicht über das bereits weit fortgeschrittene Vorhaben informierte", so Ingo Wellenreuther, CDU-Kreisvorsitzende und Mitglied des Bundestags, in einer Pressemeldung der Partei.

Nun habe man erneut aus der Presse von "informellen Gesprächen" erfahren, heißt es in der CDU-Mitteilung weiter. Die Öffentlichkeit oder die Stadträte seien zuvor von der Stadt nicht informiert worden, kritisiert Wellenreuther. "Bei einem Thema, das solch deutliche Aufmerksamkeit der Bürger erhalten hat, sollte das Rathaus seine Informationspolitik überdenken", fordert Wellenreuther.

Informelle Gespräche sind nicht außergewöhnlich

Bei der Stadt weist man die Kritik von sich: Wie der Leiter des Presse- und Informationsamts, Bernd Wnuck, im Gespräch mit ka-news angibt, könne prinzipiell jeder auf die Stadt zukommen, um mit ihr über die Möglichkeiten im Rahmen eines Bebauungsplan zu sprechen. Nichts anders sei auch im Falle des geplanten Neubaus der Ditib geschehen.

Die Ditib-Gemeinde plant auf dem bisherigen Gelände in der Karlsruher Oststadt den Bau eines modernen islamischen Gemeindezentrums. Im März teilte die islamische Gemeinde gegenüber dem Südwestrundfunk mit, beim geplanten Neubau "auf ein traditionelles Erscheinungsbild mit einer Moschee" verzichten zu wollen. Zuvor hat es Diskussionen um einen möglichen Neubau-Standort in Mühlburg gegeben, die Ditib hatte daraufhin angekündigt, das Gebäude auf dem bisherigen Gelände in der Oststadt ausbauen zu wollen, sollte ein Neubau nicht möglich sein.

CDU fordert genaue Informationen

Der Karlsruher CDU-Kreisverband fordert in seiner Pressemeldung Details zum geplanten Ditib-Neubau: "Die CDU Karlsruhe wendet sich weiterhin gegen ein Bauwerk mit Minarett und erwartet Aufklärung zur Art und Weise der beabsichtigten Nutzung des Neubaus, unter anderem zur erwarteten Besucherzahl, zu Nutzungszeiten und zur Art der Aktivitäten, die dort stattfinden sollen."

Es haben bislang lediglich informelle Gespräche zu den Vorgaben des Bebauungsplans gegeben, heißt es von der Stadt auf ka-news-Anfrage. Diese Gespräche stehen jedem Bürger und jeder Institution der Stadt offen, welche Fragen zu Bauvorhaben haben. Da an der geplanten Neubau-Stelle bereits ein Gebetshaus stehe, sei auch keine grundlegende Änderung im Bebauungsplan nötig. "Im informellen Gespräch ging es um entsprechende Bebauungsplanvorgaben vor Ort", so Wnuck. "Der Stadt liegen keine Details zum Neubau vor."