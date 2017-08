Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich die Messe Karlsruhe in eine große Moschee: An diesem Wochenende lädt die Glaubensbewegung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) zu ihrem Jahrestreffen in die Fächerstadt ein. Es werden 40.000 Besucher erwartet.

Ab Freitag lädt die AMJ zum siebten Mal zur Jalsa Salana, einer mehrtägigen spirituellen Jahresversammlung, vom 25. bis zum 27. August ein. Die Jahrestreffen werden nach Angaben der Veranstalter über Spenden finanziert und in ehrenamtlicher Arbeit durchgeführt. Der Zutritt sowie Kost und Logis sind für alle Besucher kostenlos.

Anwesend wird laut Ankündigung auch Kalif Mirza Masroor Ahmad sein, der an der Spitze aller Gemeinden der Ahmadiyya Muslim Jamaat steht. Bei der Veranstaltung in der Fächerstadt wollen sich dann mehrere zehntausend AMJ-Anhänger zu Frieden bekennen und ein Zeichen gegen Extremismus setzen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde 1889 gegründet versteht sich heute als "liberal und wertkonservativ". Nach eigener Aussage zählt die Glaubensbewegung 45.000 aktive Mitglieder und 255 lokale Gemeinden in ganz Deutschland- eine davon in der Fächerstadt. Die Jalsa in Karlsruhe zähle seit Jahren zu den größten regelmäßig stattfindenden Versammlungen von Muslimen in ganz Europa, kündigen die Veranstalter an. Bei Wissenschaftlern gilt die Gemeinde als sehr konservativ, aber ungefährlich.

ka-news ist vor Ort und wird über das große Jahrestreffen berichten.