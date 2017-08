Evangelische Kirche: "Ein Moscheebau in Karlsruhe ist angemessen"

"Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet", heißt es im Artikel 4 des Grundgesetzes. Das schließe das Recht ein, dass Menschen ihrem Glauben entsprechend öffentliche Gottesdienste feiern und gottesdienstliche Stätten errichten können, so der Dekan der evangelischen Kirche Thomas Schalla in einer Pressemitteilung.

Die Planungen zum Bau einer Moschee in Karlsruhe sei, laut dem Dekan, schon alt. Die Gespräche mit der Stadt würden seit längerem geführt und seien noch nicht entschieden. Der Oberbürgermeister habe sich zu dieser Frage hinreichend geäußert. "Ich halte es für angemessen, dass auch in Karlsruhe eine Moschee gebaut wird. Es ist Ausdruck der Integration muslimischer Bürgerinnen und Bürger, wenn ihre Gotteshäuser auch im Stadtbild erkennbar sind", so der Dekan.

Muslime haben nach Überzeugung der Evangelischen Kirche in Deutschland grundsätzlich das Recht, Moscheen zu bauen und damit auch in ihrer Architektur in unserer Gesellschaft erkennbar zu sein.

Sicher werde zu gegebener Zeit eine Diskussion notwendig sein, um das Vorhaben vorzustellen und mögliche Anfragen der Karlsruher Bürgerinnen und Bürger zur konkreten Gestaltung der Moschee ernst zu nehmen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Gelassenheit und differenzierte öffentliche Diskussion

In Karlsruhe werde der Dialog zwischen den Religionsgemeinschaften und den Kirchen schon lange und intensiv gepflegt. Es wäre wichtig, das Klima gegenseitiger Anerkennung auch in der Frage des Moscheebaus nicht zu gefährden. &

quot;Ich plädiere für Gelassenheit und eine ausführliche und differenzierte öffentliche Diskussion, in der religiöse Rechte und staatsbürgerliche Pflichten ebenso zur Geltung kommen können wie die konkreten Planungsvorhaben", so Dekan Schalla