Es war eines der Topthemen im Wahlkampf: Die Europäische Union. ka-news hat mit Rahmen der neuen Serie "5 Fragen an..." mit Reinhard Bütikofer über die Zukunft von Europa gesprochen. Bütikofer ist Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der Europäischen Grünen.

Herr Bütikofer, Europapolitik - warum sollte das jeden (in Karlsruhe) interessieren?

Verbraucherschutz, innere und äußere Sicherheit, ein humanitärer Umgang mit den Flüchtlingen, die ökologische Verantwortung vor allem im Kampf gegen den Klimawandel, die Verteidigung von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten - all das braucht europäische Zusammenarbeit. Deshalb kommt es darauf an, wie diese politisch gestaltet wird.

Meine Vision ist die einer Europäischen Union, die Vielfalt schätzt, die Bürger schützt, Selbstbestimmung sichert und die ökologische Transformation anpackt, die wir unseren Kindern und der Welt schuldig sind. Fragen Sie andere nach ihren Visionen, dann vergleichen und entscheiden Sie.

Sind anti-europäische Stimmungen im EU-Parlament zu beobachten - erreicht die Stimmung die Abgeordneten direkt, zum Beispiel über Social-Media oder per Mail?

Im EU-Parlament sind die autoritär-nationalistischen Kräfte in den letzten Jahren sicherlich stärker geworden. Aber es gibt in der Arbeit dort auch tagtäglich positive Momente. Die Parteien, die konstruktiv an Europa mitbauen wollen, stellen immer noch eine große Mehrheit.

Wir haben jeden Tag große Besuchergruppen, die echtes Interesse an europäischen Debatten und Entscheidungen mitbringen, und wir laden auch jeden Karlsruher nach Brüssel oder Straßburg ein. Wir bekommen auch viel konstruktive Post von Bürgern, Schmähbriefe sind bei mir eigentlich kaum dabei.

Was sind die drei dringendsten, aktuellen Themen in Europa? Und bei welchen muss Deutschland wie aktiv werden?

Die dringlichsten Themen habe ich schon genannt. Deutschland kommt dabei durchaus eine besonders wichtige Rolle zu. Aber Deutschland muss partnerschaftlich vorgehen, statt herumzumoralisieren, anderen mit dem Zeigefinger zu kommen oder so zu tun, als müssten die uns nur kopieren.

Thema Sicherheit: Besteht die Gefahr, dass der liberale Freiheitsgedanke von Europa für den Sicherheitsgedanken mehr und mehr in den Hintergrund rückt? Was kann dagegen unternommen werden?

Schon zu Zeiten der Gründung der amerikanischen Demokratie mussten Verteidiger der Freiheit darum kämpfen, dass diese nicht Maßnahmen zum Opfer fällt, die mit dem Versprechen getroffen werden, sie brächten mehr Sicherheit. Thomas Jefferson wusste, dass auf diese Weise Freiheit und Sicherheit verloren gehen. Der Kampf um die richtige Balance bleibt aktuell.

Aber das bedeutet nun keineswegs, sich reflexartig gegen jeden Vorschlag zu verschanzen, der gemacht wird, um Sicherheitslücken zu schließen. Es ist offenkundig, dass sich zum Beispiel die europäische Zusammenarbeit der Polizeibehörden dringend verbessern muss.

Wie kann der europäische Gedanke wieder gestärkt werden?

Erstens: Die Lücke zwischen europäischen Versprechungen und realen Taten muss kleiner werden. Zweitens: Die Einsicht, dass wir alle in Europa gemeinsam stärker sind, muss zu einer Neubelebung europäischer Solidarität führen. Drittens: Europäische Politik ist zu oft nur von der politischen Exekutive und starken Lobbyinteressen geprägt; Transparenz, demokratische Kontrolle durch die Parlamente und direkte Bürgerbeteiligung müssen eine größere Rolle spielen. Viertens: Es gibt in Europa nur zwei Sorten von Ländern: kleine und solche, die noch nicht wissen, dass sie klein sind. Wenn Europa seine Werte und Interessen in der Welt vertreten will, geht das nur gemeinsam.

Die Fragen stellte Corina Bohner.