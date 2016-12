Es ist geschafft: In seiner letzten Sitzung 2016 verabschiedete der Karlsruher Gemeinderat den Bebauungsplan für Ikea an der Durlacher Allee. Mehrheitlich stimmten die Stadträte der entsprechenden Beschlussvorlage zu. Trotz aller Freude über die Ansiedlung des Möbelriesen, gab es am Dienstagmittag erneut kritische Stimmen im Rathaus.

"Es ist ein wichtiger Schritt für ein Ansiedlungsprojekt mit sehr langer Vorgeschichte", so Oberbürgermeister Frank Mentrup am Dienstag vor der Abstimmung über den Bebauungsplan. Bereits 1990 gab es erste Anfragen von Ikea, in Karlsruhe eine Filiale zu eröffnen.

Nach einer "wahren Odyssee" hat das Möbelhaus über 25 Jahre später ein passendes Grundstück gefunden: 29.000 Quadratmeter groß an der Durlacher Allee. Baubeginn soll Mitte 2017, Eröffnung 2018/2019 sein, so das Stadtoberhaupt. Nach einer Änderung des Regional- sowie des Flächennutzungsplans galt es am Dienstagabend, mit dem Bebauungsplan den letzten Schritt zum notwendigen Baurecht zu schaffen.

"Bauchschmerzen" bei Verkehrsplanung

Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich für die Bebauungsplan. Abgelehnt wurde er einzig von den Freien Wählern in Form von Jürgen Wenzel: "Ich halte den Bau von Ikea an dieser verkehrlich problematischen Achse für äußerst ungünstig. Zum einen wegen der Konkurrenz zum Durlacher Einzelhandel als auch in Bezug auf die verkehrliche Situation."

Ihre Redezeiten nutzten die Stadträte, um letzte Bedenken loszuwerden. Dabei handelte es sich vor allem um verkehrliche Fragen. "Das geplante Straßennetz wird den Verkehr nicht aufnehmen können", so Thorsten Ehlgötz (CDU). Vor allem in Hinblick auf die geplante dm-Ansiedelung sei das Konzept nicht ausreichend.

"Ich glaube zwar, dass die Verkehrsplaner ihre Arbeit richtig und gut gemacht haben, aber ein wenig Bauchschmerzen habe ich doch", so Thomas Hock (FDP), "da muss ich in Teilen den Kollegen der CDU Recht geben." Aber: "Ich glaube nicht, dass wir einen riesigen Verkehrskollaps haben werden."

Widerspruch gibt es von der SPD. "Ich bin überzeugt, dass der ein oder andere Student sein Regal mit der Bahn transportieren wird", sagt Michael Zeh. Auch die Grünen sehen weniger ein Problem in der Masse, als in der verkehrlichen Anordnung: Die Verkehrsinsel sei zu für Fußgänger und Radfahrer zu klein geplant.

Zu kleine Verkehrsinseln?

Die östliche Verkehrsinsel verkleinere sich, das sei richtig, so Baubürgermeister Michael Obert, und zwar von 110 auf 55 Quadratmeter. Allerdings: "Die westliche Insel - das ist die wichtiger, auf welcher die Leute von der Straßenbahnhaltestelle aus queren werden - wird verfünffacht werden." Weiterhin stellt der Bürgermeister am Dienstag klar: "Das Verkehrsgutachten wurde so gerechnet, als würde es sich um einen Ikea ohne Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr handeln - also als kämen 95 Prozent der Besucher mit dem Auto."

Oberbürgermeister Frank Mentrup sieht in der weiteren Ansiedlung der dm-Zentrale keine schwerwiegenden verkehrlichen Folgen. An dieser Stelle sei zu beachten, dass sich die Verkehrsströme über verschiedene Tage und auch Tageszeiten verteilten. "Wären wir als Verwaltung der Meinung, dass man diese Verkehre nicht bewältigen könnte, würden wir Ihnen den Vorschlag nicht machen."

Dennoch stellt Obert klar: In den ersten Tagen nach der Eröffnung von Ikea wird es ein Verkehrschaos geben. "Das haben wir doch schon oft erlebt", so der Bürgermeister. Wenn etwas neu eröffne, strömten die Menschen. Doch dieser Verkehrszuwachs wird sich nach einer ersten Euphorie normalisieren, ist er sich sicher.

Die Ikea-Historie im Überblick:

1990 Erste Anfrage von Ikea 2001 Erneute Anfrage, Marktgutachten, kein Standort wird als geeignet betrachtet 2004 Ettlingen, Baden-Baden und Pforzheim werden von Ikea als Standorte abgelehnt 2005 Ikea-Planung in Rastatt beginnt 2007-2013 Rechtsstreit Ikea und Stadt Rastatt mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. 2010-2012 Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO) und Stadt Karlsruhe beginnen mit Suchlauf und Prüfung von Standorten 20. Mai 2014 Öffentliche Bekanntgabe des Wunschstandorts Durlacher Allee Juni/Juli 2014 RVMO und Gemeinderat sprechen sich für Standort aus Juli 2015 RVMO beschließt Änderung Regionalplan

Aufstellung des Bebauungsplans im Gemeinderat November 2015 Ministerium genehmigt Änderung Regionalplan Juli 2016 Gemeinderat beschließt angepassten Bebauungsplan für das Grundstück an der Durlacher Allee 2017 geplanter Baubeginn 2018 geplante Neueröffnung Ikea an Durlacher Allee

