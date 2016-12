Ikea für Karlsruhe: Grünes Licht aus dem Gemeinderat - und was nun?

26 Jahre hat es gedauert, aber nun ist es tatsächlich geschafft: Bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr gab der Karlsruher Gemeinderat seine Zustimmung zum Bebauungsplan für den Neubau des Möbelriesen Ikea. Das notwendige Verfahren ist damit abgeschlossen. Wann rollen die Bagger?

Seit 1990 wird bereits darüber diskutiert, ob Ikea in Karlsruhe eine eigene Filiale bekommt. Seit Dienstagabend ist der Weg für eine Neuansiedlung in der Durlacher Allee nun frei. Mit einer einzigen Ablehnung gaben die Stadträte bei der letzten Sitzung des Karlsruher Gemeinderats grünes Licht für den Bebauungsplan.

Damit ist das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen und es besteht Baurecht auf dem vorgesehenen Areal in der Durlacher Allee. Für Ikea gibt es jetzt eine letzte bürokratische Hürde: Die notwendige Baugenehmigung muss noch beantragt werden. Wie Pressesprecherin Chantal Gilsdorf auf Nachfrage von ka-news erklärt, war die Vorbereitung des Bauantrag bereits vor der Sitzung des Gemeinderats in Planung.

Anfang der Woche hatte Ikea diesen noch nicht eingereicht. "Wir sind aber unsere Planungen betreffend nach wie vor im konstruktiven Austausch mit der Stadt", meint die Ikea-Sprecherin. Ein genaues Datum für den Beginn der Bauarbeiten kann sie noch nicht benennen. Die ersten vorbereitenden Maßnahmen wie etwa den Abbruch der Gebäude auf dem Grundstück sollen aber im neuen Jahr beginnen.

Die Ikea-Historie im Überblick:

1990 Erste Anfrage von Ikea 2001 Erneute Anfrage, Marktgutachten, kein Standort wird als geeignet betrachtet 2004 Ettlingen, Baden-Baden und Pforzheim werden von Ikea als Standorte abgelehnt 2005 Ikea-Planung in Rastatt beginnt 2007-2013 Rechtsstreit Ikea und Stadt Rastatt mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. 2010-2012 Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO) und Stadt Karlsruhe beginnen mit Suchlauf und Prüfung von Standorten 20. Mai 2014 Öffentliche Bekanntgabe des Wunschstandorts Durlacher Allee Juni/Juli 2014 RVMO und Gemeinderat sprechen sich für Standort aus Juli 2015 RVMO beschließt Änderung Regionalplan

Aufstellung des Bebauungsplans im Gemeinderat November 2015 Ministerium genehmigt Änderung Regionalplan Juli 2016 Gemeinderat beschließt angepassten Bebauungsplan für das Grundstück an der Durlacher Allee 2017 geplanter Baubeginn 2018 geplante Neueröffnung Ikea an Durlacher Allee

