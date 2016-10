Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de Bild:Paul Needham

Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de Foto: Paul Needham

Anzeige

Zur Eröffnung am Freitag gibt es beispielsweise ein opulentes Feuerwerk, das - ganz familienfreundlich - bereits um 18.30 Uhr startet. Etwa um 19 Uhr nimmt Bürgermeister Martin Lenz den traditionellen Fassanstich vor - dann gibt es bis 21 Uhr Freibier - erhältlich mit eigens ausgegebenen Coupons, der Brauerei Hoepfner, die so ihr neu gekröntes "Weltmeisterweizen" feiert.

Parkplätze sind aufgrund der Dauerbaustellen rar

Dann heißt es wieder bis Montag, 7. November, "raus auf den Messplatz" - und zwar am besten mit dem ÖPNV, denn die Parkplätze an der Durlacher Allee sind dank Baustellen und Erdaufschüttungen derzeit Mangelware.

Geöffnet ist die Herbstmess' an Werktagen von 14 bis 23 Uhr so wie sonn- und feiertags von 12 bis 23 Uhr. Freuen dürfen sich die Rummel-Fans auf 13 Fahrgeschäfte - von spektakulär bis romantisch-traditionell, auf diverse Verlosungen, einen Irrgarten, das "Lach- und Freu Haus", so wie auf diverse kulinarische Angebote von der Bratwurst bis zum Magenbrot und elf Verkaufsstände.

Insgesamt werden 100 Beschicker den Karlsruher Messplatz bespielen. "Mit einem Angebot für die ganze Familie", wie Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz betont. Auch um die Sicherheit seiner Lieben müsse man sich auf dem Messplatz keine Sorgen machen, versichern die Organisatoren. Es gibt ein Sicherheitskonzept - aufgestellt in enger Zusammenarbeit mit der Karlsruher Polizei und den Schaustellern.

So seien auch bei der großen Halloween-Party im Festzelt mit der Seàn Treacy Band keine Störungen - etwa durch so genannte"Horrorclowns" zu erwarten, wie Armin Baumbusch, der Leiter des Karlsruher Marktamtes hofft.

Ergänzt wird das Rahmenprogramm der Herbstmess' durch einen Dirndl-Abend am 5. November, dem Seniorennachmittag am 2. November und dem beliebten Familientag mit vielen Vergünstigungen am Donnerstag, 3. November. Zum Abschluss am Montag, 7. November, gibt es gegen 22.30 Uhr noch einmal ein großes Musikfeuerwerk an der Durlacher Allee.

Halloween-Party und Seniorennachmittag - freier Eintritt im Festzelt

Und auch wenn die großen Neuheiten auf der Herbstmess' fehlen - eine großen Achterbahn, die in Karlsruhe Premiere gefeiert hätte, habe kurzfristig abgesagt, so Baumbusch - gibt es auch für Actionfans jede Menge Möglichkeiten, sich zu amüsieren: "The Beast", "Skater", "Break Dance", oder "Dance Express" sorgen für das "höher-schneller-weiter"-Feeling. Die Preise sind - im Vergleich zum Vorjahr - stabil geblieben.

Was das Wetter betrifft, wünschen es sich die Schausteller hauptsächlich trocken. "Dass man im Oktober nicht mehr mit 20 Grad rechnen dürfe, sei klar", so Armin Baumbusch. Wenn's kühl wird, wird zur Not auch Glühwein ausgeschenkt, außerdem wüssten die Karlsruher schon, wie man sich bei herbstlichen Wetter "warm einpackt".

Die Umfrage wird geladen, bitte warten... Die Umfrage kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.



Themenpaket: herbstmess-karlsruhe Mehr zum Thema