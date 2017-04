Bereits zum dritten Mal starten im Juni 500 Frauen in Wäscherinnen-Outfit in Bulach. Der Lauf, der anfangs anlässlich des 300. Stadtgeburtstags ins Leben gerufen wurde, findet in diesem Jahr im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg statt.

In knapp drei Monaten geht der dritte Wäscherinnen-Lauf - entstanden 2015 aus einem Stadtteilprojekt zum 300. Stadtgeburtstag - an den Start. Anlässlich des Jubiläums hatte sich im Festivalsommer ein buntes Teilnehmerfeld zum ersten Frauen-Lauf angemeldet.

In Anlehnung an die Tradition der Bulacher Wäscherinnen liefen dann die Läuferinnen im Wäscherinnen-Outfit, in Kittelschürzen sowie alternativ im Dirndl unter den Anfeuerungen von etwa 1.000 begeisterten Zuschauern in der Fächerstadt ins Ziel.

Veranstalter freut sich über Anmeldungen

Im Jahr 2017 ist Karlsruhe als bisher größte Stadt Ausrichter der Heimattage Baden-Württemberg. Im Rahmen dieser Heimattage findet nun am 25. Juni 2017 – erstmals an einem Sonntag – die dritte Auflage des Wäscherinnen-Laufs statt. Das berichtet der Veranstalter in einer Pressemeldung.

Die Strecke führt wie in den Jahren zuvor wieder durch die Stadtteile Bulach und Beiertheim. "Die Anmeldezahl kann sich auch bei der dritten Auflage sehen lassen ", so Gregor Neumann vom Bürgerverein Bulach.

Erstmals findet ein Sommertagszug statt

Man sei sehr zuversichtlich, die Anmeldezahl vom Vorjahr zu toppen. Bereits im März haben sich mehr als doppelt so viele Läuferinnen angemeldet wie im Vorjahr während des gleichen Zeitraums, die sich das Preisgeld (Gesamtsumme im Wert von mehr als 500 Euro) nicht entgehen lassen wollen.

Der Lauf richtet sich vor allem an Einsteigerinnen und Frauen, die einfach nur Freude am Laufen beziehungsweise an Bewegung haben. Trotz der "Wettkampfbedingungen" und der Zeitmessung, ist der Lauf wegen der Kürze der Distanz (2,5 Kilometer oder 5 Kilometer) optimal auch für Walkerinnen geeignet. Durch seine Besonderheit als Motto-Lauf soll der Wäscherinnen-Lauf in Kittelschürze, Dirndl oder Ähnlichem ein besonderes Gemeinschaftsgefühl und Spaß im Teilnehmerfeld schaffen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung findet auch der große Sommertagszug Bulacher und Beiertheimer Vereine sowie ein Kinderlauf statt. Flankierend zum Event wird ein großes Festzelt gestellt und diverse Attraktionen für die ganze Familie geboten: Unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken und Catering. Näheres zum Programm wird noch bekanntgegeben.

Eine Anmeldung ist bis zirka eine Woche vor Veranstaltungsbeginn möglich unter www.waescherinnenlauf.de/anmeldeformular. Maximale Teilnehmerzahl für den 3. Wäscherinnen-Lauf sind 500 Läuferinnen.