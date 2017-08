16.11.2016 19:00 Karlsruhe In Dirndl und Laufschuhen: Wäscherinnen-Lauf geht in die 3. Runde

Die dritte Auflage des Wäscherinnen-Laufs wird am 25. Juni 2017 in Karlsruhe-Bulach stattfinden, wie die Veranstalter in einer Pressemeldung ankündigen. Der Wäscherinnen-Lauf war vor zwei Jahren einer der Höhepunkte der Stadtteilprojekte zum 300. Stadtgeburtstag von Karlsruhe und der erste Frauenlauf in der Geschichte der Fächerstadt.