vor 16 Stunden Karlsruhe Hier gibt's die Bilder: Hunderte Oldtimer präsentieren sich in Karlsruhe

Vor der Kulisse des Karlsruher Schlosses haben am Sonntag Besitzer von Oldtimern ihre fahrbaren Schätze präsentiert. Die Veranstaltung "Tribut an Carl Benz" habe mehr als 20.000 Zuschauer angelockt, teilte der Veranstalter am Abend mit.