vor 50 Minuten Heimattage Karlsruhe: Veranstalter mit Auftakt zufrieden

Am Wochenende starteten in Karlsruhe die Heimattage 2017 mit zahlreichen Veranstaltungen in der Innenstadt. Rund 85.000 Besucher zählten die Veranstalter allein vor dem Karlsruher Schloss, welche sich über einen "grandiosen Startschuss" zum fünfmonatigen Heimattage-Festival freuten.