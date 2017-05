25.05.2017 06:00 Karlsruhe Großes Festival: Karlsruhe feiert 200 Jahre Fahrrad!

Am kommenden Wochenende um Christi Himmelfahrt steht Karlsruhe ganz im Zeichen des Fahrrads. An vielen Stellen in der Fächerstadt wird im Rahmen der Heimattage das 200. Jubiläum des Fahrrads gefeiert. Hier gibt es alle Veranstaltungen im Überblick.

Unter dem Motto "Ganz schön Drais!" finden bis zum Sonntag, 28. Mai, gleich zwei außergewöhnliche Highlights statt: Historisch wird es am Schloss bei der "IVCA Rally – Welttreffen historischer Räder" zugehen. Anlässlich des Jubiläums haben sich knapp 400 internationale Sammler historischer Räder angemeldet. Sie trafen bereits am Mittwochabend gegen 18 Uhr vor dem Karlsruher Schloss ein. Zudem bietet das Fahrrad-Festival "Ganz schön Drais!" am 27. und 28. Mai im Kreativpark Alter Schlachthof jede Menge Veranstaltungen rund um den Drahtesel. Hier gibt es die Veranstaltungen im Überblick: Donnerstag, 25. Mai 7 bis 19 Uhr: Century, 100 Meilenfahrt (161 Kilometer) durch den Hardtwald mit individuellen Startzeiten und Teilstrecken

18.30 Uhr: Hochrad-Ballett am Schloss

Ausstellung "Karl Drais – Erfinder und Demokrat aus Karlsruhe" im Foyer des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Rondellplatz Freitag, 26. Mai Flohmarkt für historische Fahrräder und Zubehör vor dem Karlsruher Schloss Samstag, 27. Mai 10.45 Uhr: Hochrad-Ballett am Schloss

11.30 Uhr: Offizielle Eröffnung des Fahrrad-Festivals durch OB Frank Mentrup und Minister Winfried Hermann (MdL) im alten Schlachthof

11.45 bis 14 Uhr: Paradeausfahrt mit 400 kostümierten Teilnehmern durch die Stadt, Startpunkt ist am Schloss

14 Uhr: "Abenteuer Deutschland – mit dem Rad 7.500 Kilometer durch die unbekannte Heimat" mit Dokumentarfilmer Maximiliam Semsch im Schlachthof-Areal

14.30 bis 18.30 Uhr: Rennen auf historischen Fahrrädern in mehreren Klassen mit Spaßrennen für Kinder

15.15 Uhr: "Als Stiftungsbotschafter weltweit mit dem Reiserad unterwegs" mit Manfred Grimme, Schlachthof-Areal

16 Uhr: Buchpräsentation "Danke Karl Drais"

Flohmarkt für historische Fahrräder und Zubehör

DMFK (Deutsche Meisterschaft der Fahrradkuriere), Bike Polo Turnier, BMX-Contest im Otto-Dullenkopf-Park

Ab 20 Uhr: Große Riders Party im Substage Sonntag, 28. Mai 11 Uhr: Rollendes Museum im alten Schlachthof

DMFK (Deutsche Meisterschaft der Fahrradkuriere), Bike Polo Turnier, BMX-Contest