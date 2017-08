12.09.2016 21:00 Karlsruhe "Große Ehre für Karlsruhe": Vielfältiges Programm bei den Heimattagen

Bei den Heimattagen in Bad Mergentheim nahm Oberbürgermeister Frank Mentrup am Sonntag den "Staffelstab" entgegen. Somit wird die Veranstaltung 2017 in Karlsruhe ausgetragen, gibt der Pressesprecher der Heimattag in einer Mitteilung an die Presse bekannt.