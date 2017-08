"Ganz schön Drais": So feiert Karlsruhe das 200. Fahrrad-Jubiläum

Im Jahr 2017 feiert eine der brillantesten Erfindungen aus Baden-Württemberg 200-jähriges Jubiläum: Die Laufmaschine, die als Urform des heutigen Fahrrads gilt, wurde vom gebürtigen Karlsruher und Erfinder Karl Drais 1817 in Mannheim entwickelt und zum Patent angemeldet. Im Rahmen dieses Jubiläums findet im kommenden Jahr im ganzen Land, auch in Karlsruhe, ein Festprogramm statt. Das teilt das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur mit.

Heute ist das Fahrrad als modernes und vielseitiges Fortbewegungsmittel die passende Antwort auf viele aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. "Dieses großartige Ereignis wollen wir als Landesregierung 2017 ressortübergreifend und gemeinsam mit vielen Partnern über mehrere Monate hinweg gebührend feiern – schließlich hat das Fahrrad seit 200 Jahren die individuelle Mobilität revolutioniert", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann am Freitag in Stuttgart. "Die Planungen zahlreicher Veranstaltungen und Aktionen für 2017 laufen auf Hochtouren."

Am 12. Juni 1817 fuhr Karl Drais das erste Mal auf seiner Laufmaschine durch Mannheim.Diese rund 14 Kilometer lange Jungfernfahrt erfolgte zu einer Zeit, die von den Folgen des Vulkanausbruchs Tambora im heutigen Indonesien geprägt war und auch in der Region des heutigen Südweststaates eine Klimakatastrophe mit drastischen Ernteausfällen zur Folge hatte.

"Karl Drais legte den Grundstein für die moderne individuelle Mobilität in einer Zeit des Hungers und des Leidens aus der Not heraus. Heute stehen wir in Anbetracht des Klimawandels erneut vor der Herausforderung, eine neue Mobilität zu gestalten. Das Fahrrad spielt dabei eine wesentliche Rolle."

Minister Hermann richtete den Blick auf die Mobilität der Zukunft: "Der aktuelle gesellschaftliche Trend zu mehr Radverkehr und Entwicklungen wie die Elektrifizierung und Digitalisierung des Radverkehrs tragen dazu bei, dass das Fahrrad in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird. Mit dem Fahrrad-Jubiläum 2017 möchten wir gemeinsam mit den Menschen in Baden-Württemberg ein neues Zeitalter der nachhaltigen Mobilität einläuten."

Aktivitäten im Jubiläumsjahr

Mit vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen seien alle Bürger sowie Institutionen herzlich zum Mitmachen eingeladen. Zu den Highlights des Fahrrad-Jubiläums zählt der "Jubiläumswettbewerb. Fahrrad. Ideen. Entwickeln". Dieser startete im Juli 2016 und lief bis Anfang Oktober. Das Land wird für die besten eingereichten Projektideen Preise vergeben und anschließend prüfen, ob auch eine Förderung zur Umsetzung in 2017 möglich ist.

Unter dem Motto "Jubiläumstour. Die nachhaltigste Roadshow der Welt." ist von Mai bis August 2017 ein rollendes Museum und modernes Zukunftslab ausschließlich auf E-Lastenfahrrädern durch Baden-Württemberg unterwegs. Bei den Heimattagen 2017 in Karlsruhe wird eines der drei zentralen Themen die "Heimat des Fahrraderfinders" sein.

Das Fahrrad-Jubiläum und seine Partner

Die Drais-Städte Mannheim und Karlsruhe feiern den 200. Geburtstag mit einem mehrmonatigen Festprogramm. Unter dem Motto "Ganz schön Drais" lädt die Stadt Karlsruhe als Heimatstadt des Fahrraderfinders zu verschiedenen Aktionen ein, deren Schwerpunkt das zentrale Festwochenende "RADiale" vom 25. bis 28. Mai 2017 bildet.

Weitere aktuelle Informationen zu den Aktionen und Terminen des Jubiläumsjahres gibt es unter www.200jahre-fahrrad.de.